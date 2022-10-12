Google sürekli olarak duruyor hatası neden olur? Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl çözülür?

Özellikle Android işletim sistemli olan Samsung ya da Xiaomi marka cihaz kullanıcılarının en sık yaşadığı sorunlardan biri Google sürekli duruyor hatası almaktır. Android tabanlı tüm mobil cihazlarda bu sorun ile karşılaşılabilir. Birkaç adımda bu hatadan kurtulmak mümkündür.

Google sürekli olarak duruyor hatası neden olur?

Google'nın resmi bir açıklama yaparak kabul ettiği Google sürekli olarak duruyor hatası birçok kullanıcının karşısına çıkan bir sorundur. Cihaz kullanıcısı fark etmeden güncellenen uygulama nedeniyle bu hata ile karşılaşılabilir. Kesin bir çözümü olmayan bu hata için birkaç sorun giderici yöntem bulunmaktadır.

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü nedir?

Kullanıcı böyle bir sorun ile karşılaştığı zaman ilk olarak cihazın Ayarlar menüsünden yapacağı bir işlemle sorunu giderebilir. Ayarlar menüsü altındaki Uygulamalar başlığı altından uygulamaları yönet bölümü bulunur. Burada bulunan Google uygulamasının verilerini temizle seçeneği seçilerek sorun ortadan kalkabilir.

Eğer bu işlemler sorunu gidermek için yardımcı olmazsa Google Play Store uygulamasının ön belleğini ve verilerini temizlemek işe yarayabilir. Bu sayede uygulama yeni bir başlangıç yapacaktır. Sorunun çözümü için en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Şu adımlarla yapılır:

Cihazın ayarlar menüsüne girilir.

Uygulamalar ve bildirimler alt menüsüne dokunulur.

Açılan sayfadan tüm uygulamaları göster seçeneği seçilir.

Alt kısımda yazan Google Play Store seçeneğine dokunulur.

Açılan listedeki Depolama Alanı Önbelleği Temizle seçeneği seçilir. Verileri temizle ifadesine dokunulur.

Tüm bu adımların ardından Play Store yeniden açılır ve indirme işlemi tekrar denenir.

Başka bir sorun giderme seçeneği de Android Sytstem Web View uygulamasını kaldırmak olacaktır. Cihazın ayarlar menüsü altındaki seçeneklerden bu işlem kolayca yapılabilir.

Uygulanacak adımlar şu şekildedir:

Ayarlar menüsündeki Uygulamaları Yönet başlığına dokunulur.

Tüm uygulamaları göster ya da sistem uygulamalarını göster seçeneğine dokunulur.

Karşılaşılan listeden Android System Web View uygulaması bulunur.

Güncellemeleri kaldır seçeneğine dokunulur.

Bu adımlar sırayla yapıldıktan sonra cihaz yeniden başlatılmalıdır.

Uygulanan tüm yöntemlerin sonucunda yine de sorun giderilmeyebilir.



