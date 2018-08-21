Google telefon bağlantılı işitme cihazlarının önünü açıyor

Dünya üzerinde 466 milyon işitme kaybı yaşayan insan olduğu tahmin ediliyor. Bu insanlar kullandıkları işitme cihazlarıyla daha iyi duyuyorlar fakat bu cihazların telefonlarla iç içe çalışması daha kolay olmaz mıydı? Google da bu sorunun cevabını Android 9.0 Pie ile arıyor ve şimdiden bu rahatsızlıktan mağdur kişileri heyecanlandırmaya başlayan bir özellik yolda.

Yeni özellik, Bluetooth’un Low Energy (Bluetooth LE) teknolojisiyle çalışacak. Bu teknoloji, bağlantıyı kuran cihazlar arasında çok düşük güç tüketimiyle bağlantı kurmayı sağlıyor. Bluetooth LE’yi özellikle pil gücü sınırlı olan giyilebilir cihazlarda (akıllı saat gibi) görüyoruz. Cihazlar arasında hızlı veri transferine ihtiyaç olmadığı için hem telefon hem de diğer cihaz en az güç tüketimiyle eşlenebiliyor. İşitme cihazlarıyla bağlantının temeli de buna dayanacak.

İlerleyen dönemde Google’ın geliştirmede sona yaklaşmasıyla uyumlu işitme cihazlarını piyasada göreceğiz gibi gözüküyor.

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