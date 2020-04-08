Google telefon uygulaması güncellendi

Bu uygulama için geliştirilen Beta güncellemesinde geliştiriciler bazı detaylara dikkat etti. Bu detaylardan bir tanesi de tek yönlü görüşme özelliğiydi. Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde sadece tek bir kişiyle görüntülü görüşme yapabilecek.

SESSİZE ÇEVİR ÖZELLİĞİ GELDİ

Google tarafından sunulan bu uygulamaya gelen bir diğer yeni özellik ise sessize çevir isimli bir özellik oldu. Sessize çevir işlemini aktif hale getirmek için birisi sizi aradığında telefonun yüzü yere gelecek şekilde çevirmeniz yeterli olacaktır. Böylece telefon kendiliğinden sessize alınacak.

Sessize çevir özelliğinin bir diğer yönü ise rahatsız etme modunu aktif hale getirebilmesi. Telefonun yüzünü yine yere çevirdiğinizde rahatsız etme modu otomatik olarak devreye girecek. Böylece sizin tuş açma veya kapama gibi ek işlemler yapmanıza gerek kalmayacak. Şirketin sunduğu tüm bu uygulama özellikleri son derece konforlu avantajlar sunuyor.

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