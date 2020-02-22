Google uygulamalarına yeni bir özellik geldi

Birçok uygulama ve oyunlar, hem çeşit hem de boyut açısından çok fazla gelişmiş bir yapıya sahip. Bundan kısa bir süre önce sahip olduğu birkaç bilindik oyun ve uygulamayla kullanıcılarını mest eden uygulama dükkanları, şimdilerde kullanıcılara fazla geliyor.

Bu kadar çok fazla çeşitliliğin olması yanında, kalite de artmış durumda. Hem bilgisayar hem de konsol oyunlarından farksız görünen sayısız mobil oyun, birkaç senedir Google Play ve App Store’da yer alıyor. Bunları indirmek kullanıcıların bağlantı hızına göre dakikalar, veya saatler sürebiliyor.

Şirket, uzun süren indirme sürelerini kısaltmasa da indirme sürecini çekilmez olmaktan çıkaracak yeni bir değişiklik izleyecek. Kuruluşu yeni Linux kaynak kod yamaları, uygulamaların verileri hala indirilirken açılabilmesini sağlayacak gelişmelerle dolu.

Google’ın yeni Linux kaynak kod yamaları ilgili konuşan araştırmacılar, “Kaynak dosyalar hâlâ internet üzerinden inerken ya da USB’den aktarılırken uygulamanın çalışmasını sağlayan, büyük Android uygulamaları için geliştirilmiş bir Linux sanal dosya sistemi.” dedi.