Google ve Facebook yerine ne kullanabilirsiniz?

Google ve Facebook gibi teknoloji devleri gün geçtikçe daha çok gizlilik ihlali kaygıları ile eleştirilerin odağına oturuyor. BBC'nin teknoloji editörü Tom Jackson, bu iki şirkete alternatif geliştiren isimlerle konuştu:

Serbest yazar ve danışman olan Edward Armstrong, "Bu şirketlere hayatlarımızın sahipliğini veriyoruz ve onlar da bundan para kazanıyor" diyor.

Google ve Facebook'u bırakarak küçük alternatiflerini kullanmaya başlayan Armstrong, "Google ve Facebook gibi hizmet sağlayıcıların gücü dolayısıyla rahatsız hissediyorum. Her şeyin bedava olduğunu düşünüyoruz, ancak bedeli bizim verilerimiz ve gizliliğimiz" yorumunu yapıyor.

Google arama yaptığınız için ilgilendiğiniz her konuyu, Facebook ise arkadaşlarınızın kim olduğunu ve onlarla ne konuştuğunuzu biliyor.

Bilginin getirdiği güce yönelik olarak artan kaygılar, kendini anketlerde de gösteriyor. ABD'de Rad Campaign ve Lincoln Park Strategies adlı iki şirketin yaptığı ortak araştırmaya göre her beş kişiden üçü sosyal medyada gizliliklerine yönelik endişe duyuyor.