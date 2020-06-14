Google ve NFL’den 19 Haziran Hamlesi

Google ve Ulusal Futbol Ligi (NFL), Amerika’da siyah Amerikalılar’ın özgürlüklerini kutladıkları 19 Haziran’ı resmen tanıyan şirketler arasına katıldı. Google çalışanların toplantılarını iptal ederken, NFL 19 Haziran’ı lig tatilleri arasında soktu.

Oyuncularının yüzde 70’i siyah olan NFL, ayrıca sistematik ırkçılıkla mücadele için 10 yıl süreli 250 milyon dolarlık kaynak ayıracağını açıkladı. NFL, kriminal adalet reformu, polis reformu, ekonomi ve eğitim alanında ilerleme gibi konulardaki programları desteklemek için ligdeki 32 takımla birlikte çalışacağını belirtti.

Google 19 Haziran’daki toplantıları iptal etti

Reuters’ın haberine göre Alphabet’in alt şirketi olan Google çalışanlarından zaruri olmayan toplantıların iptal edilmesi istendi. NFL de bu tarihi, lig tatilleri arasında sayacağını ve ofisleri kapatacağını açıkladı.

İç Savaş’ın ardından son kölelerin de özgürleşmesiyle ABD’de köleliğin sona erdiği gün olarak görülen 19 Haziran tarihinin bu yıl 155’inci yıldönümü.

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler artmış, toplumsal tepki büyümüştü. Nike, Vox Media, New York Times gazetesi ile Twitter gibi teknoloji sektörünün önde gelenleri 19 Haziran’ı resmen tanıyacaklarını açıklamıştı.