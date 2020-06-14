HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Google ve NFL’den 19 Haziran Hamlesi

Google ve NFL’den 19 Haziran Hamlesi

14.06.2020 20:29 | Son Güncelleme

Google ve Ulusal Futbol Ligi (NFL), Amerika’da siyah Amerikalılar’ın özgürlüklerini kutladıkları 19 Haziran’ı resmen tanıyan şirketler arasına katıldı. Google çalışanların toplantılarını iptal ederken, NFL 19 Haziran’ı lig tatilleri arasında soktu

Google ve NFL’den 19 Haziran Hamlesi

Google ve Ulusal Futbol Ligi (NFL), Amerika’da siyah Amerikalılar’ın özgürlüklerini kutladıkları 19 Haziran’ı resmen tanıyan şirketler arasına katıldı. Google çalışanların toplantılarını iptal ederken, NFL 19 Haziran’ı lig tatilleri arasında soktu.

Oyuncularının yüzde 70’i siyah olan NFL, ayrıca sistematik ırkçılıkla mücadele için 10 yıl süreli 250 milyon dolarlık kaynak ayıracağını açıkladı. NFL, kriminal adalet reformu, polis reformu, ekonomi ve eğitim alanında ilerleme gibi konulardaki programları desteklemek için ligdeki 32 takımla birlikte çalışacağını belirtti.

Google 19 Haziran’daki toplantıları iptal etti

Reuters’ın haberine göre Alphabet’in alt şirketi olan Google çalışanlarından zaruri olmayan toplantıların iptal edilmesi istendi. NFL de bu tarihi, lig tatilleri arasında sayacağını ve ofisleri kapatacağını açıkladı.

İç Savaş’ın ardından son kölelerin de özgürleşmesiyle ABD’de köleliğin sona erdiği gün olarak görülen 19 Haziran tarihinin bu yıl 155’inci yıldönümü.

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler artmış, toplumsal tepki büyümüştü. Nike, Vox Media, New York Times gazetesi ile Twitter gibi teknoloji sektörünün önde gelenleri 19 Haziran’ı resmen tanıyacaklarını açıklamıştı.

Google’dan yapılan açıklamada ‘‘Tüm Google çalışanlarını bu günü öğrenme ve düşünmeye zaman ayırmak için kullanmalarına teşvik ediyoruz. Bu nedenle lütfen gereksiz toplantı ayarlamayın. Bu dönem topluluk olarak bağ kurabilmek için her zamankinden daha fazla zaman bulmamız önemli’’ denildi.

Google bilgilendirme notunun Perşembe günü gönderildiğini doğruladı. Bilgilendirme yalnızca Google çalışanlarını kapsıyor, çatı firma Alphabet’in tüm çalışanlarını kapsamıyor.

Google’dan yapılan açıklamada 19 Haziran’ın tatil ilan edilmeyeceği, ancak çalışanlara günü farkındalık edinmek için kullanmaları fırsatını vermek istedikleri belirtildi. Şirketin çeşitlilik ekibinin talep olması halinde Alicia Keys ile bir söyleşi ayarlayacağı, ancak bunun sakin bir gün olmasının istendiği, bu nedenle de birçok toplantının takvimlerden çıkartıldığı bildirildi.

Google içindeki kaynaklar da çalışanların toplantılarının iptal edildiğini ve izin istemeleri halinde yıllık izinleri yerine hastalık izinlerini kullanabileceklerinin söylendiğini kaydetti.

Google geçen yıl 19 Haziran’ı geleneksel olarak önemli günlerde yaptığı gibi arama motorunda bir çizimle kutlamadığı için eleştirilere hedef olmuştu.

NFL sözcülerinden biri de 19 Haziran’ın tatil edileceğini ve lig ofislerinin kapalı olacağını doğruladı.

NFL Başkanı Roger Goodell, şirket içi açıklamasında çalışanlardan geçmişe akıl yormalarını, ancak daha da önemlisi daha iyi bir gelecek için hepsinin bağ kurma konusunda nasıl çalışmaları gerektiğini değerlendirmelerini istediğini söyledi.

Başkan Donald Trump da 19 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde planlanan mitingini eleştiriler üzerine bir gün ertelediğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırlarını satarak zengin oldu!İç çamaşırlarını satarak zengin oldu!
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Diğer Haberler
ABD'de ikinci Floyd vakası! Aracında uyuyan siyahi adamı öldüren polis hakkında yeni gelişme

Aracında uyuyan siyahi adamı öldüren polis hakkında yeni gelişme

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 34 bin 345'e yükseldi

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Almanya'dan şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Şoke eden uygulama! 420 euro ücret talep ediyorlar

Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

Almanya’da düğün salonu sahiplerinden davullu zurnalı protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.