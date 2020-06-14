Google ve NFL’den 19 Haziran Hamlesi

Google ve Ulusal Futbol Ligi (NFL), Amerika’da siyah Amerikalılar’ın özgürlüklerini kutladıkları 19 Haziran’ı resmen tanıyan şirketler arasına katıldı. Google çalışanların toplantılarını iptal ederken, NFL 19 Haziran’ı lig tatilleri arasında soktu.
Oyuncularının yüzde 70’i siyah olan NFL, ayrıca sistematik ırkçılıkla mücadele için 10 yıl süreli 250 milyon dolarlık kaynak ayıracağını açıkladı. NFL, kriminal adalet reformu, polis reformu, ekonomi ve eğitim alanında ilerleme gibi konulardaki programları desteklemek için ligdeki 32 takımla birlikte çalışacağını belirtti.
Google 19 Haziran’daki toplantıları iptal etti
Reuters’ın haberine göre Alphabet’in alt şirketi olan Google çalışanlarından zaruri olmayan toplantıların iptal edilmesi istendi. NFL de bu tarihi, lig tatilleri arasında sayacağını ve ofisleri kapatacağını açıkladı.
İç Savaş’ın ardından son kölelerin de özgürleşmesiyle ABD’de köleliğin sona erdiği gün olarak görülen 19 Haziran tarihinin bu yıl 155’inci yıldönümü.
ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteriler artmış, toplumsal tepki büyümüştü. Nike, Vox Media, New York Times gazetesi ile Twitter gibi teknoloji sektörünün önde gelenleri 19 Haziran’ı resmen tanıyacaklarını açıklamıştı.
Google’dan yapılan açıklamada ‘‘Tüm Google çalışanlarını bu günü öğrenme ve düşünmeye zaman ayırmak için kullanmalarına teşvik ediyoruz. Bu nedenle lütfen gereksiz toplantı ayarlamayın. Bu dönem topluluk olarak bağ kurabilmek için her zamankinden daha fazla zaman bulmamız önemli’’ denildi.
Google bilgilendirme notunun Perşembe günü gönderildiğini doğruladı. Bilgilendirme yalnızca Google çalışanlarını kapsıyor, çatı firma Alphabet’in tüm çalışanlarını kapsamıyor.
Google’dan yapılan açıklamada 19 Haziran’ın tatil ilan edilmeyeceği, ancak çalışanlara günü farkındalık edinmek için kullanmaları fırsatını vermek istedikleri belirtildi. Şirketin çeşitlilik ekibinin talep olması halinde Alicia Keys ile bir söyleşi ayarlayacağı, ancak bunun sakin bir gün olmasının istendiği, bu nedenle de birçok toplantının takvimlerden çıkartıldığı bildirildi.
Google içindeki kaynaklar da çalışanların toplantılarının iptal edildiğini ve izin istemeleri halinde yıllık izinleri yerine hastalık izinlerini kullanabileceklerinin söylendiğini kaydetti.
Google geçen yıl 19 Haziran’ı geleneksel olarak önemli günlerde yaptığı gibi arama motorunda bir çizimle kutlamadığı için eleştirilere hedef olmuştu.
NFL sözcülerinden biri de 19 Haziran’ın tatil edileceğini ve lig ofislerinin kapalı olacağını doğruladı.
NFL Başkanı Roger Goodell, şirket içi açıklamasında çalışanlardan geçmişe akıl yormalarını, ancak daha da önemlisi daha iyi bir gelecek için hepsinin bağ kurma konusunda nasıl çalışmaları gerektiğini değerlendirmelerini istediğini söyledi.
Başkan Donald Trump da 19 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde planlanan mitingini eleştiriler üzerine bir gün ertelediğini açıklamıştı.