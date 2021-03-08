Google veri gizliliği konusunda adım atmaya başladı

Geçtiğimiz günlerde Google, insanların tarama geçmişlerine yönelik reklam vermeyeceğini ve bireyleri izlemeyeceğini bildirdi. Şirket ayrıca üçüncü şahıslar tarafından yapılmış yeni veri izleme programlarını kullanmayacağını da onayladı. Bu, kişiselleştirilmiş reklam izlemenin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Ancak daha anonim hale getirilecek demek oluyor. Örneğin, Google’ın yeni “gizlilik korumalı alanı” teknolojileri, şirketlerin bireysel, kişiselleştirilmiş düzeyde veri toplamadan reklamları hedeflemesine olanak tanıyacak. Bunun yerine, reklamverenler benzer göz atma davranışına ve ilgi alanlarına sahip kullanıcı gruplarını hedefleyebilecek.

GOOGLE TEST EDECEK

Google, bu teknolojiyi bu yılın 2. çeyreğinde test etmeye başlayacak. The Wall Street Journal’a göre bu değişiklik mobil uygulamalar için değil, yalnızca web siteleri için geçerli. Pazar araştırma şirketi eMarketer, 2020’de ABD’deki tüm dijital reklam harcamalarının yüzde 68’inin mobil reklamlar üzerinden olduğunu söylüyor.

Google’ın çevrim içi takip tartışmasındaki şaşırtıcı derecede güçlü duruşu, şirketi Apple ve Firefox ile daha uyumlu hale getirdi. Apple da iOS 14’ün bir parçası olarak, Uygulama İzleme Şeffaflığı adı verilen bir şekilde anti-izleme koruması içereceğini duyurdu. Bu uygulama kullanıcılara bir uygulamayı açtıklarında reklam hedefleme amacıyla izlenmek isteyip istemediklerini soruyor. Facebook ise, uygulamasında veri izlemeyi kapatmanın, potansiyel müşterilere reklam sunmak isteyen küçük işletmelere zarar vereceğini söylüyor. Google, kısa vadede, bu değişikliğin kendi reklamcılık işini dezavantajlı konuma getirebileceğinin farkında. Bu karar kısa vadede sonuca zarar verirse, ticari çıkarlar ile Google’ın son gizlilik taahhütleri arasında bir çatışma yaşanacaktır.

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