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Google verileri ile olası bir koronavirüs salgını önceden tahmin edilebilir!

09.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Google verileri ile olası bir koronavirüs salgını önceden tahmin edilebilir!

İngiltere'deki College London Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, Google'dan alınan çevrimiçi arama etkinliğinin olası yerel koronavirüs salgınlarının 17 gün öncesinden tahmin edilebileceğini ortaya çıkardı. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre birçok hayat kurtulabilir.

Koronavirüs salgını milyarlarca kişinin hayatını etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Bilim insanları ise koronavirüsün yaygınlığı hakkında daha fazla fikir edinmek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri İngiltere'deki College London Üniversitesi'nde yapılmış durumda. Çalışmanın ana unsuru ise Google'da yapılan aramalar ve bunların sıklıkları.

ARAMA SIKLIĞI İLE VAKA SAYISI ARTIŞINDA PARALELLİK

Araştırmacılar, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkede hastalığın yaygınlığı hakkında fikir edinmek için çevrimiçi arama sorgu sıklıklarına dayalı bilgisayar modelleri oluşturdu. Bu araştırmanın sonucunda bilim insanları, Google'da aranan ''koku kaybı'', ''ateş'' ve ''öksürük'' gibi koronavirüs belirtilerinin arama sıklığıyla, vaka sayısı ve ölü sayısındaki artış arasında paralellik olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik sonuçlar, ülkelere göre Google verilerinin olası bir salgını 16,7 ila 22,1 gün öncesinden tahmin edebileceğini ortaya koydu.

koronavirüs

BİRÇOK HAYATI KURTARABİLİR

Bilim insanları ise arama motorlarından gelen çevrimiçi arama verilerinin koronavirüs veya diğer bulaşıcı hastalıkların seyri için kullanılması yönünde görüş belirtiyor.

Bilim insanları ayrıca, oluşturdukları bilgisayar modelinin politikacılar için bir erken uyarı niteliği taşıdığının altını çizerek, bu şekilde birçok hayatın kurtarabileceğini de ifade ediyorlar. ''Bu çalışma, Kovid-19'u izlemek için kullanılabilecek yeni bir araç seti sunuyor'' diyen araştırmanın başyazarı Dr. Vasileios Lampos ise internet arama faaliyetini analiz etmenin, bulaşıcı hastalıkları izlemek ve anlamak için yerleşik bir yöntem olduğunu söylüyor.

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