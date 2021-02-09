Google verileri ile olası bir koronavirüs salgını önceden tahmin edilebilir!

Koronavirüs salgını milyarlarca kişinin hayatını etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Bilim insanları ise koronavirüsün yaygınlığı hakkında daha fazla fikir edinmek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri İngiltere'deki College London Üniversitesi'nde yapılmış durumda. Çalışmanın ana unsuru ise Google'da yapılan aramalar ve bunların sıklıkları.

ARAMA SIKLIĞI İLE VAKA SAYISI ARTIŞINDA PARALELLİK

Araştırmacılar, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkede hastalığın yaygınlığı hakkında fikir edinmek için çevrimiçi arama sorgu sıklıklarına dayalı bilgisayar modelleri oluşturdu. Bu araştırmanın sonucunda bilim insanları, Google'da aranan ''koku kaybı'', ''ateş'' ve ''öksürük'' gibi koronavirüs belirtilerinin arama sıklığıyla, vaka sayısı ve ölü sayısındaki artış arasında paralellik olduğunu ortaya çıkardı. Üstelik sonuçlar, ülkelere göre Google verilerinin olası bir salgını 16,7 ila 22,1 gün öncesinden tahmin edebileceğini ortaya koydu.

BİRÇOK HAYATI KURTARABİLİR

Bilim insanları ise arama motorlarından gelen çevrimiçi arama verilerinin koronavirüs veya diğer bulaşıcı hastalıkların seyri için kullanılması yönünde görüş belirtiyor.