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Google VPN hizmeti sunmaya başlıyor! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Google kendi VPN hizmetini resmen duyurdu. Google One kapsamında yer alacak Google VPN hizmetinin fiyatı da belirlendi. Peki Google VPN ne kadar, Google VPN ne zaman kullanıma sunulacak?

Google VPN hizmeti sunmaya başlıyor! İşte fiyatı

VPN hizmetleri Google aramalarında da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar, VPN hizmeti almak için kendileri için en uygun hizmeti arıyorlar. Bu noktada birçok firmanın çözümü karşılarına çıkıyor. VPN pazarı popülerleştikçe yeni firmalar da bu alana giriş yapıyor. Bu alandaki yeni hizmet ise teknoloji devi Google'ın elinden çıkıyor; Evet, Google VPN'den bahsediyoruz.

GOOGLE VPN HİZMETİ ÇIKARDI

Google VPN hizmetini resmi olarak tanıtmış durumda. Ancak Google'ın VPN hizmetini kullanabilmek için bazı şartlar var. Zira Google, Google VPN adını verdiği hizmetini sadece Google One kapsamında sunuyor. Bunun için Google One 2 TB depolama alanı paketini kullanmak gerekiyor. Yani Google One 2 TB depolama alanı paketine sahip olanlar, Google'ın gizlilik odaklı geliştirdiği VPN'sini kullanabiliyorlar.

Google VPN

İŞTE GOOGLE VPN'NİN FİYATI

Google VPN fiyatı için ek bir ücret ödemeye gerek yok. Sadece Google One 2 TB paketinin ücretini ödemek yeterli oluyor. Google One 2 TB paketi, ülkemizde aylık 28,99 TL fiyatla satın alınabiliyor. Fakat önümüzdeki haftalarda hizmete girecek olan Google VPN, sadece ABD'deki Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Google'ın belirttiğine göre Google VPN ilerleyen günlerde Windows, Mac ve iOS platformlarında da kullanılabilecek ve birçok ülkeden de Google VPN'ye erişim sağlanabilecek. Ancak bunun için biraz beklemek gerekiyor.

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