Windows Phone'un aslında yıllar öncesinde öldüğünü ve artık pek kullanılmadığını biliyoruz. Buna rağmen sistemi şaha kaldırmaya çalışan Microsoft, ne yaptıysa başarılı olamadı ve her defasında zarara gitmeye devam etti.

Gerçi hala çevremizde Windows Phone kullanan var mı onu bile bilmiyoruz ancak her geçen gün kullanıcılar diğer platformlara kaçmanın arayışı içerisindeler. Bu konuda internet üzerinden açılan öneri sayfalarını görebilirsiniz.

Windows Phone kullanan kişi sayısının bir elin parmaklarını zorlukla geçtiğini düşünürsek geliştiriciler için Windows Phone’a yatırım yapmak pek de karlı bir iş değil artık.

Google Windows Phone desteğini sonlandırdı!

Google da böyle düşünüyor olacak ki şirket, Google uygulamasının Windows Phone desteğini kesmiş durumda. Windows Phone kullanıcıları, Google uygulamasını açtıklarında ‘Bağlantı hatalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.’ uyarısı ile karşılaşıyorlar.

Artık kendi yolunu çizmek isteyen Google, Android platformu ile akıllı telefon pazarındaki popülerliğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu nedenle de şirket Windows Phone için artık destek vermeme kararı almış durumda. Gerçi Microsoft bile artık Windows Phone sistemini görmezden geliyor, daha ne?

Kaynak: Teknolojioku

