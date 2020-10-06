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Google Workspace: Google G Suite'i yeniledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Google, G Suite'i Google Workspace'e dönüştürdü. Kurumsal müşterilere sunulan Google G Suite, bundan böyle Google Workspace olarak isimlendirilecek. Google Workspace ile birlikte Gmail, Google Meet, Google Takvim gibi uygulamaların logoları da değişecek. Fakat değişen tek şey logolar olmayacak.

Google Workspace: Google G Suite'i yeniledi!

Google G Suite hizmeti özellikle kurumsal müşterilerin tercih ettiği hizmetlerden biri. Microsoft 365'in rakibi olan hizmet, Google'ın bugünkü kararın başrolü oldu. Zira Google, bugün yaptığı açıklamada Google G Suite hizmetinin hem adını değiştirdi hem de bazı işlevler ekledi.

GOOGLE G SUİTE GOOGLE WORKSPACE'E DÖNÜŞTÜ

Google Workspace, Google G Suite'in yeni adı oldu. Google Workspace ile birlikte değişen tek şey ise isimler olmadı. Google G Suite ya da yeni ismiyle Google Workspace kapsamında yer alan Gmail, Dokümanlar, Google Meet, Google E-tablolar ve Google Takvim gibi hizmetlerin logoları da birbirleriyle uyumlu hale getirildi. Bunun dışında Google Workspace ile birlikte gelen bazı kolaylıklar da söz konusu.

Google Workspace logo

WORKSPACE İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Google Workspace, kurumsal müşterilerin işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Artık tek bir sayfa üzerinden sohbet etme ve görüntülü görüşme gibi özellikler kullanıcılara sunuluyor. Misafir kullanıcılar, belgeleri görüntüleyebiliyor ve belge oluşturabiliyor. Ayrıca, bundan böyle bir dokümanda bahsedilen kişinin iletişim bilgileri akıllı bir etiket yardımıyla ortaya çıkartılıyor ve o kişiyle video arama, sohbet ya da e-posta üzerinden kolayca iletişime geçilebiliyor. Picture in Picture (resim içinde resim özelliği) özelliği de Gmail'e ekleniyor. Meet, Chat ve Rooms entegrasyonu ise Workspace'in en dikkat çeken özelliklerinden biri. Ancak bu özelliklerin tamamına kavuşabilmek için biraz beklemek gerekiyor.

Google Workspace özellik

Google, bugünden itibaren bazı özellikleri sunmaya başladı. Önümüzdeki aylarda tüm özelliklerin Google Workspace'e eklenecek ve böylece entegrasyon tamamlanacak.

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