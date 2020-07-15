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Google, yanlışlıkla Pixel 4a modelinin görsellerini yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Google’ın bir türlü tanıtılamayan telefonu Pixel 4a için bugün en net sızıntı geldi. Google’ın kendi mağazasında yanlışlıkla uygun fiyatlı telefonun resmi görselleri yayınlandı. Kısa bir süreliğine görünen telefon daha sonra hatanın fark edilmesinin ardından siteden kaldırıldı.

Google, yanlışlıkla Pixel 4a modelinin görsellerini yayınladı

Ağustos ayında tanıtılıp satışa sunulması beklenen telefon 500 dolar bandında fiyata sahip olacak. 5.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek olan bu model fiyatı uygun tutmak adına sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Snapdragon 765G’li telefonmuş gibi yüksek fiyattan satışa sunulacak olan bu modelin başarılı olma şansı yok diyebiliriz.

Telefonun arka bölümünde 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde tek kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise nokta çentik şeklinde 8 Megapiksellik kamera yer alacak. Bu fiyatı tek kameralı telefona verecek kişi sayısının oldukça az olduğunu söyleyebiliriz.

Google’ın akıllı telefon pazarında ne yapmak istediğini anlamak çok güç. Bu fiyatlara çıkıldığında Snapdragon 865’li amiral gemisi telefonlar alınabilirken, orta segmentin en zayıf üyesine bu fiyatı istemek akıl dışı.

Teknik özellikleri

5.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde OLED ekran (443 PPI, HDR)
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 yonga seti (2.2GHz Dual + 1.8GHz Hexa) Snapdragon 730
Adreno 618 GPU
Titan M güvenlik çipi
6 GB LPDDR4X RAM
64 GB / 128 GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi
12.2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera
8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera
Parmak izi okuyucusu
Android 10 işletim sistemi
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac 2x2MIMO (2.4/5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C Gen 1, NFC
18W hızlı şarj destekli 3.080 mAh batarya

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