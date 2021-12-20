Google, yeni haritalar özelliği ile kullanımı kolaylaştıracak

Şirket masaüstü, web ve mobil uygulamalarda uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam etti. Bu hizmetleri sonucunda haritalar ile ilgili tüm ayrıntıları kullanıcılara sunmaya çalıştı.

Google tarafından geliştirilen haritalar uygulaması küresel çapta büyük bir beğeni kazandı. Fakat farklı konular ve işletmeler arasındaki verileri karşılaştırmak ne yazık ki bu platformda pek kolay değil. Yeni getirilen bir özellik ile birlikte bu çok daha kolay hale geliyor.

WINDOWS'TAKİ GÖREV ÇUBUĞU GİBİ

Haritalar platformuna getirilmek istenen bu yeni özellik Windows’taki görev çubuğu gibi çalışacak. Özelliğin ismi ise “alta sabitle” düğmesi olarak belirlendi. Bu düğme sayesinde seçtiğiniz işletmeleri ve konumları karşılaştırmak çok daha kolay olacak.

Google haritalar ne yazık ki birbirinden farklı işletmeler ve konumlar arasında kolay kolay geçişe izin vermiyor. Hatta bu konuda son derece yoğun tepkiler almıştı. Bir türlü hantal yapıyı değiştirmeyen Google sonunda adım attı. Böylece haritalar özelliği çok daha kolay bir gezinme şansı sunmaya başladı. Google yeni haritalar özelliği büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

Bu yeni özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla kişi tarafından denenecek.

Oyun dünyasında kurallar yeniden yazılıyor!

