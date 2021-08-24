Google, yeni telefonunu Çin’de üretecek

Rapor, Pixel 5’in Vietnam’da üretilmesi gerektiğini, ancak Vietnam’daki seyahat kısıtlamaları ve “sınırlı mühendislik kaynakları” nedeniyle planın başarılı olamayacağını öne sürüyor. Böylece, yaklaşmakta olan Google Pixel 6 ve 6 Pro’lar Çin’in Shenzen kentinde üretilecek.

Çin’de mahsur kalan tek şirket Google değil. Rapora göre Apple, MacBook ve iPad’in üretim hattının küçük bir bölümünü Vietnam’a taşımayı da planlıyordu. Bu nedenle Cupertino devi artık Çin’deki üretim hattına devam etmek zorunda.

Bu ayın başlarında Google bize Pixel 6 ve 6 Pro’ya ilk bakışı verdi. Yaklaşan Pixel akıllı telefonlar, ön tarafta çıkıntılı kamera çubuğu ve giriş deliği kamerası olacak. Her iki akıllı telefon da çift tonlu bir kaplama ile üç farklı renkte sunulacak.

Google’ın yaklaşmakta olan Tensor yonga seti, Google Pixel 6 ve 6 Pro’ya güç sağlayacak. Vanilya Pixel arkada iki kamerayla gelirken, Pro modelinde 4x optik zoomlu telefoto lens dahil olmak üzere üç kamera bulunacak. Yaklaşan Pixel serisi, MaterialYou tasarımı ile Android 12 çalıştıracak. Pixel 6 ve 6 Pro’nun bu yıl sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aşı karşıtlarına büyük darbe!

