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Google, yeni telefonunu Çin’de üretecek

24.08.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nikkei’den gelen bir rapora göre , Asya’daki hükümetler son COVID-19 salgını nedeniyle sınır kontrollerini sıkılaştırmaya başladı. Daha katı düzenlemelerin bir sonucu olarak Google, Çin’deki üretim hattına devam etmek zorunda kalacak.

Google, yeni telefonunu Çin’de üretecek

Rapor, Pixel 5’in Vietnam’da üretilmesi gerektiğini, ancak Vietnam’daki seyahat kısıtlamaları ve “sınırlı mühendislik kaynakları” nedeniyle planın başarılı olamayacağını öne sürüyor. Böylece, yaklaşmakta olan Google Pixel 6 ve 6 Pro’lar Çin’in Shenzen kentinde üretilecek. 

Çin’de mahsur kalan tek şirket Google değil. Rapora göre Apple, MacBook ve iPad’in üretim hattının küçük bir bölümünü Vietnam’a taşımayı da planlıyordu. Bu nedenle Cupertino devi artık Çin’deki üretim hattına devam etmek zorunda.

Bu ayın başlarında Google bize Pixel 6 ve 6 Pro’ya ilk bakışı verdi. Yaklaşan Pixel akıllı telefonlar, ön tarafta çıkıntılı kamera çubuğu ve giriş deliği kamerası olacak. Her iki akıllı telefon da çift tonlu bir kaplama ile üç farklı renkte sunulacak.

Google’ın yaklaşmakta olan Tensor yonga seti, Google Pixel 6 ve 6 Pro’ya güç sağlayacak. Vanilya Pixel arkada iki kamerayla gelirken, Pro modelinde 4x optik zoomlu telefoto lens dahil olmak üzere üç kamera bulunacak. Yaklaşan Pixel serisi, MaterialYou tasarımı ile Android 12 çalıştıracak. Pixel 6 ve 6 Pro’nun bu yıl sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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