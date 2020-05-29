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Google yine arkasında: Huawei Nova Lite 3+ tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 14:58 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei Nova Lite 3+ akıllı telefonunu tanıttı. Huawei Nova 3i Lite adını da taşıyan Huawei Nova Lite 3+, ABD hükümetinin Google yasağından etkilenmeden çıkan Huawei telefonlarından biri olduğu için oldukça önemli bir yere sahip. Peki Huawei Nova Lite 3+ özellikleri neler?

Google yine arkasında: Huawei Nova Lite 3+ tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei ABD hükümeti tarafından çıkartılan yasalar nedeniyle Google uygulamalarını kullanamıyor. Bu yüzden akıllı telefonları dahil yeni çıkan tüm cihazlarında Google Play, YouTube ve Google Chrome gibi uygulamalara yer veremeyen Huawei, kendi çözümünü kendi buldu ve HMS (Huawei Mobile Service) platformunu devreye aldı. Böylece Google uygulamalarını ve servislerini kullanmasına gerek kalmadı. Huawei P40 gibi yeni akıllı telefonlarında HMS servisini kullanan Huawei, bugün tanıttığı Huawei Nova Lite 3+ ile ise bizleri oldukça şaşırttı.

HUAWEİ NOVA LİTE 3+ ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova Lite 3+ özellikleri ile aslında giriş seviyesi bir akıllı telefon. Ancak onu önemli yapan detaylardan biri, Google uygulamalarını ve servislerini kullanabiliyor olması. Yani Huawei'nin yeni akıllı telefonu kutusundan Google Play, YouTube gibi Google uygulamaları yüklü bir şekilde, Google Play Hizmetleri desteği ile çıkıyor. Bunun dışında telefonun fiziksel özelliklerinden biraz bahsedelim. Nova Lite 3+, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Bu ekranda damla bir çentik yer alıyor ve çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Telefonun işlemcisi ise Kirin 710 iken, bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Huawei Nova Lite 3+

Nova Lite 3+'ın arka tarafında ise bizi üç ana unsur karşılıyor. Bunlardan ilki telefonun ana kamerası olma özelliği taşıyan 13 MP çözünürlüğündeki kamera. Bu kameranın yanında 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü bulunuyor. 3,400 mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Huawei Nova Lite 3+'ın fiyatı ve satış tarihi ise henüz bilinmiyor.

HUAWEİ NOVA 3İ LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD (IPS) ekran
  • 8 MP çözünürlüğünde ön kamera
  • 13 MP + 2 MP arka kamera
  • Kirin 710 işlemci
  • 4 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama alanı
  • 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 4.2 desteği
  • 3,400 mAh batarya
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