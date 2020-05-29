Google yine arkasında: Huawei Nova Lite 3+ tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei ABD hükümeti tarafından çıkartılan yasalar nedeniyle Google uygulamalarını kullanamıyor. Bu yüzden akıllı telefonları dahil yeni çıkan tüm cihazlarında Google Play, YouTube ve Google Chrome gibi uygulamalara yer veremeyen Huawei, kendi çözümünü kendi buldu ve HMS (Huawei Mobile Service) platformunu devreye aldı. Böylece Google uygulamalarını ve servislerini kullanmasına gerek kalmadı. Huawei P40 gibi yeni akıllı telefonlarında HMS servisini kullanan Huawei, bugün tanıttığı Huawei Nova Lite 3+ ile ise bizleri oldukça şaşırttı.

HUAWEİ NOVA LİTE 3+ ÖZELLİKLERİ

Huawei Nova Lite 3+ özellikleri ile aslında giriş seviyesi bir akıllı telefon. Ancak onu önemli yapan detaylardan biri, Google uygulamalarını ve servislerini kullanabiliyor olması. Yani Huawei'nin yeni akıllı telefonu kutusundan Google Play, YouTube gibi Google uygulamaları yüklü bir şekilde, Google Play Hizmetleri desteği ile çıkıyor. Bunun dışında telefonun fiziksel özelliklerinden biraz bahsedelim. Nova Lite 3+, 6,21 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip. Bu ekranda damla bir çentik yer alıyor ve çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Telefonun işlemcisi ise Kirin 710 iken, bu işlemciye 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.