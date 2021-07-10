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Google, yine davalarla uğraşıyor

10.07.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu seferde şirketin başı ABD’deki belaya girdi. 36 ABD eyaleti, Google Play Store uygulama dağıtımı ve ödemelerde tekelci faaliyetlerde bulunduğu için Google’a dava açtı.

Google, yine davalarla uğraşıyor

Google Play hakkındaki iddialar, Eylül 2019’da başlayan ve şimdiden şirkete karşı üç davayla sonuçlanan hemen hemen her ABD eyaletini kapsayan bir soruşturmadan kaynaklanıyor. Davalar, şirketin reklamcılık, uygulama içi satın almalar ve akıllı ev aletleri de dahil olmak üzere işletmelerinde milyarlarca dolar gelir elde etme yönteminde bazı kanunları çiğnemesiyle alakalı.

Belgelere göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Android kullanıcılarının %90’ından fazlası Google Google Play Store uygulamasını kullanıyor ve başka hiçbir uygulama mağazası pazarın %5’inden fazlasına sahip değil.

Google’ın eline geçirdiği tekeli yalnızca uygulama dağıtımıyla ilgili değil, aynı zamanda ister uygulama içi satın alma ister doğrudan uygulama satın alma olsun, %30’luk ödemelerini nasıl tahsil ettiğiyle ilgili.

PayPalveya Braintree gibi alternatif ödeme işlemcileri, Google Play Faturalandırma’dan önemli ölçüde daha düşük ücret alıyor.  Dava gerekçesi olarak “Google Play adil oyun değil” ifadeleri kullanıldı. “Google, daha küçük şirketlerden, rakiplerden ve tüketicilerden ödenmesi gerekenin ötesinde milyarlarca doları yasadışı bir şekilde kullanmak için tekelci gücünü ve hiper-baskın piyasa konumunu kullanmayı bırakmalı.” Google, iddiaların bazılarını reddeden ancak diğerlerine yanıt vermeyen bir blog gönderisine yanıt verdi.

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