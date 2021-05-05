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Google yine kendi sızıntısını yaptı!

05.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Pixel Buds A kablosuz kulaklık modelini tekrar sızdırdı. Twitter'dan bir tweet paylaşan Android resmi Twitter hesabı, yanlışlıkla yaklaşan Google Pixel Buds A'yı gösterdi.

Google yine kendi sızıntısını yaptı!

Google Pixel Buds A kablosuz kulaklık, teknoloji devinin yeni nesil kablosuz kulaklık modellerinden biri olacak gibi görünüyor. Kulaklık için "yaklaşıyor" yorumu yapılıyor. Fakat görünüşe bakılırsa Google, kulaklığı saklamakta çok da başarılı değil. Zira daha önce bir e-posta aracılığıyla yanlışlıkla görülen Google Pixel Buds A, tekrar sızdırıldı. Üstelik bu kez sızıntının kaynağı Android'in resmi Twitter hesabı.

GOOGLE, PİXEL BUDS A'YI SIZDIRDI

Android'in Twitter resmi hesabı, attığı tweet ile Google Pixel Buds A'yı ortaya çıkardı. Yani Google bir nevi kendi sızıntısını kendi yapmış oldu. Google yapılan hatayı fark etmiş olacak ki tweet, birkaç dakika sonra silindi. Fakat bu, alınan ekran görüntülerini engelleyemedi.

Google Pixel Buds A

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UYGUN FİYAT BEKLENTİSİ VAR

Sizin de göreceğiniz üzere tweet, kulaklık hakkında pek bir şey göstermiyor. Ancak tasarımın bir önceki sızıntıdaki kulaklık ile aynı olduğu görülüyor. Tweette, ''Kaliteli ses, hızlı Bluetooth eşleştirmesi. Yeni Pixel Buds A serisi geldi.'' ifadeleri yer alıyor. Yeni Pixel Buds A'nın, şu anda satışta bulunan 179 dolarlık Pixel Buds'tan daha uygun fiyatlı bir model olması bekleniyor.

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