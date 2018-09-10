Google YouTube'da Rus muhalif Navalnıy'ın reklam videosunu kaldırdı

Google, Rusya'da yerel seçimlerden önce ülkenin önde gelen muhaliflerinden, Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy'in YouTube'daki reklam videosunu kaldırdı.

BBC'nin haberine göre, Google'ın Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun şikayeti üzerine YouTube'dan kaldırdığı reklam videosunda Navalnıy, Rusları ülkede dün düzenlenen gösterilere katılmaya çağırıyordu.

Google'dan yapılan açıklamada, "devlet organlarından gelen tüm haklı taleplerin dikkate alındığı, tanıtım yapan herkese yerel yasalara ve şirketin reklam politikalarına uygun davranmayı şart koştukları" ifadesi kullanıldı.

Rusya'da yasalar, seçimden 24 saat öncesinden siyasi kampanya yapılmasını yasaklıyor.

Navalnıy'ın yardımcılarından biri, reklam videosunun kaldırılmasının "siyasi sansüre" vardığı yorumunu yaptı.

Rusya'nın dün birçok şehrinde binlerce kişi, emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısı karşıtı gösteri düzenlemişti.

Bir süre önce 30 günlük hapis cezasına mahkum edilen Navalnıy'ın sosyal medyadan çağrısı üzerine başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere birçok kentte binlerce gösterici toplanmıştı. Göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet aleyhine sloganlar atmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede hafta sonu halk belediye başkanlığı, valilik ve şehir meclisi seçimi için sandık başına gitmişti.

