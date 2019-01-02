Teknoloji devi o davayı kazandı! Yüzünüz tehlikede olabilir!

2016 yılının Mart ayında, Google'ın Android ve iOS kullanıcılarına sunduğu Google Fotoğraflar uygulamasının yüz tanıma özelliğinden dolayı gizlilik endişesi duyan kullanıcılar şirkete dava açmıştı.

Davacılar, Google'ın Fotoğraflar uygulamasında bulunan yüz tanıma sistemini kullanıcıların rızası olmadan kullandığını ve Illionis eyaletinde geçerli olan 'Biyometrik Veri Gizliliği Yasası'nı çiğnediğini öne sürerek 5 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu.

Chikago'da gerçekleşen dava geçen cumartesi sonuçlandı. Yargıç, Google'ı cezaya tabi tutmayarak "davacıların söz konusu suçlamalarına konu olan durumun kendilerine 'gerçek bir zarar' verdiğini kanıtlayamamaları" gerekçesiyle davayı düşürdü.

Bu sonuç, Google'ın kullanıcıların fotoğraflar bilgilerini saklayabileceği ve kullanabileceği anlamına geliyor.

Davanın devam etmesi veya başka mercilere başvurulması hâlinde davacıların istediğini alıp alamayacakları ise henüz bilinmiyor.

Google Fotoğraflar, cep telefonlarında ve Google Drive'da bulunan fotoğrafları analiz ederek tanıdık insan ve evcil hayvanları ayırt edebiliyor ve kullanıcılar bir yüzü etiketlediğinde, Google söz konusu yüzler ile isimleri de bağdaştırabiliyor.

Son yıllarda yaygınlaşan yüz tanıma sisteminin ABD'de havaalanlarında, Rus demiryollarında ve İngiliz polisi tarafından kullandığı biliniyor.

