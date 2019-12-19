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Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor

19.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

İnternet arama motoru Google'a ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı YouTube ve Gmail gibi hizmetlere sabah saatlerinde Türkiye ve Balkanlar'daki bazı ülkelerde erişim sıkıntısı yaşandı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sıkıntısının küresel çağta yaşandığını söyleyerek 'Türkiye'deki operatörlerimizde bir sorun bulunmamaktadır' açıklamasını yaptı.

Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor

İnternet arama motoru Google'a ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı YouTube ve Gmail gibi hizmetlere sabah saatlerinde Türkiye ve Balkanlar'daki bazı ülkelerde erişim sıkıntısı yaşandı.

Erişim sorunu yer yer devam ediyor.

İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görülüyor.

Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandığı görülüyor. Erşimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden, "Google servislerinde global bir sorun (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizde bir sorun bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/ofatihsayan/status/1207582611440390144

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