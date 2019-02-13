Google’da Bir Türk Mühendis

Silikon Vadisi denince akla gelen en büyük şirketlerden biri Google. Şirket kültürüyle, çalışanlarına yarattığı ortamla öne çıkan Google’da Türklerin de aralarında olduğu çok farklı ülkelerden gelen mühendisler görev yapıyor. Begüm Dönmez Ersöz, Google reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan Tarıman’la Google’ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişeleri Google kampüsünde konuştu. ABD’nin California eyaletinde dünya teknolojisinin merkezi Silikon Vadisi’nde geniş bir alana yayılan sıradan binaların havasını yan yana gelen 6 renkli harfin, yeşil renkli bir androidin ve kampüsün önündeki sarı bisikletlerin bozduğu bir kampüs. Arama motoruyla başlayıp yıllar içinde adı bile sözlüğe giren bir şirket, belki de her bilgisayar mühendisinin gönlünde yatan aslan Google. Teknoloji devinde çalışan yazılım mühendislerinden biri de Kaan Tarıman. VOA Türkçe’den Begüm Dönmez Ersöz, Google’da işe başlama hikayesini, şirketteki çalışma ortamını, Google kültürünü, teknolojinin geldiği ve gidebileceği noktayı ve Silikon Vadisi’nde iş dışı hayatı Kaan Tarıman’la konuştu.

“Google’da ortam yaratıcı olmaya müsait” Çalışanına sağladığı rahat çalışma ortamı elbette Google’ı öne çıkarıyor. Peki gerçekten ortam dışardan görüldüğü ya da anlatıldığı gibi mi? Kaan Tarıman “Doğru, çalışma ortamı güzel ama herkes oturup dalga geçiyor gibi bir durum yok. Ortam yaratıcı olmaya müsait. Ama her yıl çeyreği için koyduğunuz hedefler var ve onu yapmanız bekleniyor. Bunu yaparken takım ruhunu ve rahat ortamı kaybetmemek lazım” diyor. Teknoloji şirketleri büyüyüp faaliyet alanını genişlettikçe sorunlar da baş gösteriyor. Google da bir istisna değil. Şirket, 2 yıl içinde cinsel taciz vakaları sebebiyle 48 kişinin işine son vermesi ve bunun ortaya çıkmasının ardından çalışanların protesto düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Google’da çalışanların katıldığı bir anket çalışanların şirkette en çok birbirlerine değer verdiklerini ortaya koymuş. Çalışanların protesto yürüyüşüne katılmalarının müdürler tarafından da teşvik edildiğini söyleyen Kaan Tarıman, “Konuların kapatılmasındansa bu tür yürüyüşlerin yapılmasını değerli buluyorum” diyor.

“Her şey bir günde olmuyor” Google, her genç yazılımcının çalışmak isteyebileceği bir şirket. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve sosyal medya üzerinden kendisine teknoloji şirketlerinde kariyer gelişimi için ulaşan ve soru soranlara Kaan Tarıman’ın en büyük tavsiyesi de “Sabır, yoğun çaba. Çünkü her şey bir günde olmuyor.” Silikon vadisinde genç girişimcinin kuruntularından biri “Fikrimi söylersem çalınır” endişesi. Çoğu kişi proje fikrini paylaşmaktan kaçınıyor. Kaan Tarıman’a göre bu hatalı bir bakış açısı. Tarıman, “Fikirler ucuz, uygulamak pahalı” sözünden hareketle önemli olanın bir projeyi hayata geçirmenin olduğunu vurguluyor. “Teknoloji kullanımı denge işi” Teknolojiyi kullanma şekli, paylaşılan bilgi ve içeriğin boyutu bugünün en büyük ikilemlerinden biriyle sonuçlanıyor. Kimi özel hayatını sonuna kadar sosyal medyada üzerinden başkalarına açıyor, kimi ise tamamen “offline” olmayı tercih ediyor. Peki teknolojinin bugün geldiği noktadan hareketle gidebileceği aşamaları endişe verici bir bakış açısıyla ele alan meşhur “Black Mirror” dizisinde anlatıldığı gibi teknoloji gün gelir de insanın başına bela açar mı?