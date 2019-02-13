HABER

Google’da Bir Türk Mühendis

13.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Google reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan Tarıman’la Google’ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişelerini VOA Türkçe'den Begün Dönmez Ersöz'e anlattı

Google’da Bir Türk Mühendis

Silikon Vadisi denince akla gelen en büyük şirketlerden biri Google. Şirket kültürüyle, çalışanlarına yarattığı ortamla öne çıkan Google’da Türklerin de aralarında olduğu çok farklı ülkelerden gelen mühendisler görev yapıyor. Begüm Dönmez Ersöz, Google reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan Tarıman’la Google’ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişeleri Google kampüsünde konuştu.

ABD’nin California eyaletinde dünya teknolojisinin merkezi Silikon Vadisi’nde geniş bir alana yayılan sıradan binaların havasını yan yana gelen 6 renkli harfin, yeşil renkli bir androidin ve kampüsün önündeki sarı bisikletlerin bozduğu bir kampüs. Arama motoruyla başlayıp yıllar içinde adı bile sözlüğe giren bir şirket, belki de her bilgisayar mühendisinin gönlünde yatan aslan Google.

Teknoloji devinde çalışan yazılım mühendislerinden biri de Kaan Tarıman. VOA Türkçe’den Begüm Dönmez Ersöz, Google’da işe başlama hikayesini, şirketteki çalışma ortamını, Google kültürünü, teknolojinin geldiği ve gidebileceği noktayı ve Silikon Vadisi’nde iş dışı hayatı Kaan Tarıman’la konuştu.

“Google’da ortam yaratıcı olmaya müsait”

Çalışanına sağladığı rahat çalışma ortamı elbette Google’ı öne çıkarıyor. Peki gerçekten ortam dışardan görüldüğü ya da anlatıldığı gibi mi?

Kaan Tarıman “Doğru, çalışma ortamı güzel ama herkes oturup dalga geçiyor gibi bir durum yok. Ortam yaratıcı olmaya müsait. Ama her yıl çeyreği için koyduğunuz hedefler var ve onu yapmanız bekleniyor. Bunu yaparken takım ruhunu ve rahat ortamı kaybetmemek lazım” diyor.

Teknoloji şirketleri büyüyüp faaliyet alanını genişlettikçe sorunlar da baş gösteriyor. Google da bir istisna değil. Şirket, 2 yıl içinde cinsel taciz vakaları sebebiyle 48 kişinin işine son vermesi ve bunun ortaya çıkmasının ardından çalışanların protesto düzenlemesiyle gündeme gelmişti.

Google’da çalışanların katıldığı bir anket çalışanların şirkette en çok birbirlerine değer verdiklerini ortaya koymuş. Çalışanların protesto yürüyüşüne katılmalarının müdürler tarafından da teşvik edildiğini söyleyen Kaan Tarıman, “Konuların kapatılmasındansa bu tür yürüyüşlerin yapılmasını değerli buluyorum” diyor.

“Her şey bir günde olmuyor”

Google, her genç yazılımcının çalışmak isteyebileceği bir şirket. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve sosyal medya üzerinden kendisine teknoloji şirketlerinde kariyer gelişimi için ulaşan ve soru soranlara Kaan Tarıman’ın en büyük tavsiyesi de “Sabır, yoğun çaba. Çünkü her şey bir günde olmuyor.”

Silikon vadisinde genç girişimcinin kuruntularından biri “Fikrimi söylersem çalınır” endişesi. Çoğu kişi proje fikrini paylaşmaktan kaçınıyor. Kaan Tarıman’a göre bu hatalı bir bakış açısı. Tarıman, “Fikirler ucuz, uygulamak pahalı” sözünden hareketle önemli olanın bir projeyi hayata geçirmenin olduğunu vurguluyor.

“Teknoloji kullanımı denge işi”

Teknolojiyi kullanma şekli, paylaşılan bilgi ve içeriğin boyutu bugünün en büyük ikilemlerinden biriyle sonuçlanıyor. Kimi özel hayatını sonuna kadar sosyal medyada üzerinden başkalarına açıyor, kimi ise tamamen “offline” olmayı tercih ediyor.

Peki teknolojinin bugün geldiği noktadan hareketle gidebileceği aşamaları endişe verici bir bakış açısıyla ele alan meşhur “Black Mirror” dizisinde anlatıldığı gibi teknoloji gün gelir de insanın başına bela açar mı?

Modern çağın insanının teknolojik imkan içinde yaşadığı bu ikileme Kaan Tarıman’a önerdiği çözüm “Doğru dengeyi yakalamak”.

“Yabancılara da hitap edelim ama yabancılaşmayalım”

2011 yılında Türkiye’de “Üç boyutlu Yalnızlık” adlı bir albüm çıkaran Kaan Tarıman Google’da çalışırken de müzikten vazgeçmemiş. “Mechanical Turk” adlı grubuyla sahne alıyor. Adından da anlaşılacağı gibi grubun diğer üyeleri de mühendis.

Kaan Tarıman grup olarak müzik üretiminde “memleket hasreti” etkisini “Hala gurbette memleket özlemi yaşadığımız için buradaki havayla yaptığımız müziği karıştırabilmek güzel. Yabancı dinleyiciye de hitap edelim ama yabancılaşmayalım da” sözleriyle anlatıyor.

Ünlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlarÜnlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlar
Son veda! Bu acıya yürek dayanmazSon veda! Bu acıya yürek dayanmaz
AB Terör Finansmanı Konusunda Riskli Ülkeler Listesine Suudi Arabistan'ı EklediAB Terör Finansmanı Konusunda Riskli Ülkeler Listesine Suudi Arabistan'ı Ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da intihar saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Venezuela'da taraflar yeniden sokakta

Venezuela'da taraflar yeniden sokakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.