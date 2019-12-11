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Google'da en çok arananlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Google'ın açıkladığı "Yılın Arama Trendleri 2019" listesine göre 2019 yılında Türkiye’de Genel kategoride en çok İstanbul Seçim Sonuçları 2019 arandı - Türkiye’de 2019’da İsimler kategorisinde Emine Bulut, Diziler kategorisinde Mucize Doktor, Yemek kategorisinde revani, Şarkılar kategorisinde Reynmen’in Derdim Olsun şarkısı listenin ilk sırasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Google tarafından yayımlanan "Yılın Arama Trendleri 2019" listesine göre Türkiye'de Genel kategoride en çok İstanbul Seçim Sonuçları 2019 aranırken, İsim kategorisinde eski eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut arandı.

Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. "Yılın Arama Trendleri 2019"un Türkiye'de beş farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinin ilk sıralarında Genel kategoride İstanbul Seçim Sonuçları 2019, İsimler kategorisinde Emine Bulut, Yemek kategorisinde revani, Diziler kategorisinde Mucize Doktor, Şarkılar kategorisindeyse Reynmen’den Derdim Olsun şarkısı yer aldı.

Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel aramalarında zirvede yer alan İstanbul Seçim Sonuçları 2019'u sırasıyla Geleceğe Nefes, YSK, Deprem, Sigara Fiyatları, Dolar Kuru, Askerlik Son Dakika, EYT, İstiklal Marşı 10 Kıta, Notre Dame Katedrali aramaları takip etti.

2019’da Yükselen Aramalar İsimler kategorisinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Emine Bulut'u ise sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Neslican Tay, Palu Ailesi, Tarık Ünlüoğlu, Kerimcem Durmaz, Dilber Ay, Ayşen Gruda, Devran Çağlar ve Demet Akbağ takip etti.

Türkiye’de en çok aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Mucize Doktor’u Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.

2019’un lezzet trendleri hakkında ipuçları içeren Yemek kategorisinde televizyonlardaki yemek programlarının etkisi de gözlemlendi. Bu yıl listenin ilk sıralarında Revani, Kestane, Limonata, Sütlaç ve Kapuska yer aldı.

Reynmen’in “Derdim Olsun”, Şanışer’in “Susamam”, Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu” ve Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı çalışmaları da Türkiye’de bu yılın en çok aranan şarkıları arasında bulunuyor.

Dünyada 2019’da Yükselen Genel Aramalar da ise ilk sırada "Hindistan ve Güney Afrika" yer alırken Cameron Boyce ve Copa America 2. ve 3. sırada yer aldılar.

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