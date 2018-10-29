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Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:36 | Son Güncelleme

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı

İSTANBUL (AA) - Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Arama motorunun açılış sayfasına yerleştirilen gökyüzü üzerinde dalgalanan Türk Bayrağı, Türk kullanıcıların beğenisini kazandı. Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim cumhuriyet bayramı Doodle Google

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