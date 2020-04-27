Google'dan Kısıtlamaların Şehirlerdeki Hareketliliğe Etkisini Gösteren Analiz 

Google, kullanıcılarının akıllı telefonlarından gelen konum bildirme verilerine dayanan bir analizin sonuçlarını yayınladı. 131 ülkeden toplanan veriler, Corona virüsü salgını nedeniyle insanların toplu ulaşım araçlarını kullanma, mağaza, market, kafe ve restoran gibi mekanlara gitme oranlarındaki değişiklikleri gösteriyor.

Bu verilerin, İtalya ve İspanya gibi salgının Çin’den sonra en ağır seyrettiği ülkelerde, gönüllü karantina ve sosyal mesafe uygulamalarının ne oranda etkili olduğunun yetkililerce takip edilebilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Google yetkilileri ayrıca kullanıcılarıyla ilgili toplanan bu bilgileri, daha önce de olduğu gibi kişisel gizlilik haklarının ihlal edildiği yönünde bir algı oluşmasını önlemek amacıyla sadece yetkililerle değil, halka açık olarak paylaşma kararı aldıklarını aktardı.

19 Şubat ile 29 Mart tarihleri arasındaki verileri içeren çalışmada, salgına karşı alınan önlemlerin ve resmi kısıtlamaların kentlerdeki hareket azalmasına ne oranda etki ettiği yansıtılıyor. Elde edilen verilere göre, İtalya ve İspanya’da insanların mağazalara ve eğlence mekanlarına gitme oranı yüzde 94 oranında düştü. Bu oran İngiltere, Fransa ve Filipinler’de yüzde 80’in üzerine çıkarken, 24 Mart’ta ani bir kararla sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Hindistan’da yüzde 77 oranındaydı.