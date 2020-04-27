Google'dan Kısıtlamaların Şehirlerdeki Hareketliliğe Etkisini Gösteren Analiz 

Google, kullanıcılarının akıllı telefonlarından gelen konum bildirme verilerine dayanan bir analizin sonuçlarını yayınladı. 131 ülkeden toplanan veriler, Corona virüsü salgını nedeniyle insanların toplu ulaşım araçlarını kullanma, mağaza, market, kafe ve restoran gibi mekanlara gitme oranlarındaki değişiklikleri gösteriyor.
Bu verilerin, İtalya ve İspanya gibi salgının Çin’den sonra en ağır seyrettiği ülkelerde, gönüllü karantina ve sosyal mesafe uygulamalarının ne oranda etkili olduğunun yetkililerce takip edilebilmesine yardımcı olması hedefleniyor.
Google yetkilileri ayrıca kullanıcılarıyla ilgili toplanan bu bilgileri, daha önce de olduğu gibi kişisel gizlilik haklarının ihlal edildiği yönünde bir algı oluşmasını önlemek amacıyla sadece yetkililerle değil, halka açık olarak paylaşma kararı aldıklarını aktardı.
19 Şubat ile 29 Mart tarihleri arasındaki verileri içeren çalışmada, salgına karşı alınan önlemlerin ve resmi kısıtlamaların kentlerdeki hareket azalmasına ne oranda etki ettiği yansıtılıyor. Elde edilen verilere göre, İtalya ve İspanya’da insanların mağazalara ve eğlence mekanlarına gitme oranı yüzde 94 oranında düştü. Bu oran İngiltere, Fransa ve Filipinler’de yüzde 80’in üzerine çıkarken, 24 Mart’ta ani bir kararla sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Hindistan’da yüzde 77 oranındaydı.
Aynı tarihler arasında, Amerika ve Avustralya’da bu tür mekanlara ve mağazalara gitmeye devam edenlerin oranının İspanya ya da İtalya gibi bazı diğer ülkelere oranla daha yüksek kaldığı gözlemlendi. Zira Amerika’da ve hava sıcaklığının o tarihlerde yüksek seyrettiği Avustralya’da kentlerdeki hareketlilikte yüzde 50 oranında düşüş kaydedildi.
Resmi bir kararla sokağa çıkma yasağı kararı alınmayan ya da yetkililerin kısıtlamalar konusunda esnek davrandığı Japonya ve İsveç gibi ülkelerde bu oran yüzde 25’lerde kaldı. Salgına karşı önlem olarak testleri arttırma konusunda en hızlı davranan ve salgının büyümesinin önüne geçmede de başarılı olan Güney Kore’deyse, mekanlara ve mağazalara gitme oranındaki düşüş yüzde 19 olarak belirlendi.
Veriler, kimi yerlerdeyse yetkililerin uyarı ve önlemlerine rağmen marketlere akın edildiğini de gösteriyor. Seyahat kısıtlamalarının başlamasıyla beraber marketlere gidenlerin oranında ani artış gözlemlenen yerlerin başında Singapur ve İngiltere geliyor.
Google’ın yayınladığı analizde, ülkelerin kendi içinde de bu oranlarda farklılık gösterdiği belirtiliyor. Örneğin, Amerika’da sokağa çıkma yasağının ilk devreye girdiği eyalet olan California’da kentlerde hareketlilik yarıya düştü. Ülkede salgının en fazla etkilediği New York’taysa hareketliliğin çok daha yavaş bir şekilde azaldığı ve kısıtlamaların katılaştırılmasıyla beraber market ve mağazalara gidenlerin sayısında yüzde 62 oranında azalma görüldü. Herhangi bir sokağa çıkma yasağının devreye sokulmadığı Arkansas eyaletindeyse bu oran yüzde 29’da kaldı.