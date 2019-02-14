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Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle

İSTANBUL (AA) - Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoya tıklayanlar, doğrudan arama sonuçlarına yönlendirilmek yerine Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan animasyon ile karşılaşıyor. Kullanıcılar, videonun ardından "Sevgililer Günü" arama sonuçlarına ulaşabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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14 şubat sevgililer günü Doodle Google

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