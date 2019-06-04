HABER

Google’ın Avrupa’da Başı Dertte

04.06.2019 17:52 | Son Güncelleme

İnternetin en büyük arama motoru Google’ın gizlilik politikalarıyla ilgili şikayetler artıyor. Fransa, Almanya ve yedi Avrupa Birliği ülkesinde daha, geçen yıl kabul edilen veri güvenliği düzenlemesi kapsamında yeni dava başvuruları yapıldı

Google’ın Avrupa’da Başı Dertte

İnternetin en büyük arama motoru Google’ın gizlilik politikalarıyla ilgili şikayetler artıyor. Fransa, Almanya ve yedi Avrupa Birliği ülkesinde daha, geçen yıl kabul edilen veri güvenliği düzenlemesi kapsamında yeni dava başvuruları yapıldı.

Geçen ay güvenlik odaklı internet tarama yazılımı Brave’in İrlanda ve İngiltere’de Google’dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Şikayet başvurularının yapıldığı diğer ülkeler Belçika, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan ve Slovenya.

Şikayetin gerekçesi RTB yani gerçek zamanlı açık arttırma olarak adlandırılan bir dijital reklam sistemi. Bu sistem mobil cihaz ya da bilgisayardaki çerezler sayesinde kullanıcıların ilgi alanlarını takip ediyor ve sadece 50 milisaniyede en yüksek teklif veren markanın reklamlarının ekranda belirmesini sağlıyor.

Araştırma şirketi eMarketer’a göre Google, Facebook ve birçok internet platformu ve reklamverenin en büyük para kaynağı olan online reklam endüstrisinin bu yıl 273 milyar dolar büyümesi bekleniyor.

Ancak bu reklam verme yönteminin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü ihlal ettiği öne sürülüyor. AB’nin geçen yıl kabul ettiği yasayı ihlal eden şirketlere, küresel cirosunun yüzde 4’üne kadar çıkan para cezaları verilebiliyor. Şikayetleri koordine eden Liberties adlı örgüte göre gerçek zamanlı açık arttırmayı kullanan Google ve diğer teknoloji şirketleri, kullanıcıları gözetliyor ve casusluk yapıyor.

Yeni şikayetlerle ilgili Google’dan henüz bir açıklama gelmedi. Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc. ise ABD Adalet Bakanlığı’nın haksız rekabet iddialarını soruşturabileceği haberleri üzerine borsada yüzde 6 değer kaybetti.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
4 Haziran Amerikan Basınından Özetler4 Haziran Amerikan Basınından Özetler
Analiz: Yabancı yatırımcı S-400’den vazgeçileceğini düşünüyorAnaliz: Yabancı yatırımcı S-400’den vazgeçileceğini düşünüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan'dan bir ilk! Sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Askeri uçak 13 mürettebatıyla kayboldu

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Ordu halka müdahale etti: 35 kişi öldü

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Sri Lanka'da Müslüman bakanlar toplu şekilde istifa etti

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı! İstifasını sundu!

Yunan generalin Türkiye hamlesi elinde patladı!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! Bakanlıktan açıklama geldi: Talimat yerine getirilmedi

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Hindistan’da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.