Google’ın Avrupa’da Başı Dertte

İnternetin en büyük arama motoru Google’ın gizlilik politikalarıyla ilgili şikayetler artıyor. Fransa, Almanya ve yedi Avrupa Birliği ülkesinde daha, geçen yıl kabul edilen veri güvenliği düzenlemesi kapsamında yeni dava başvuruları yapıldı.

Geçen ay güvenlik odaklı internet tarama yazılımı Brave’in İrlanda ve İngiltere’de Google’dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Şikayet başvurularının yapıldığı diğer ülkeler Belçika, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan ve Slovenya.

Şikayetin gerekçesi RTB yani gerçek zamanlı açık arttırma olarak adlandırılan bir dijital reklam sistemi. Bu sistem mobil cihaz ya da bilgisayardaki çerezler sayesinde kullanıcıların ilgi alanlarını takip ediyor ve sadece 50 milisaniyede en yüksek teklif veren markanın reklamlarının ekranda belirmesini sağlıyor.

Araştırma şirketi eMarketer’a göre Google, Facebook ve birçok internet platformu ve reklamverenin en büyük para kaynağı olan online reklam endüstrisinin bu yıl 273 milyar dolar büyümesi bekleniyor.