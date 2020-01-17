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  4. Google'ın sahibi Alphabet trilyonerler kulübüne katıldı

Google'ın sahibi Alphabet trilyonerler kulübüne katıldı

17.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Google'ın sahibi olan Alphabet'in piyasa değeri bir trilyon dolara ulaştı. Alphabet, ABD'de Apple ve Microsoft'un ardından bu eşiği geçen üçüncü şirket oldu. ABD'nin en değerli şirketi 1,4 trilyonluk piyasa değeriyle Apple.

Google'ın sahibi Alphabet trilyonerler kulübüne katıldı

Google'ın sahibi olan Alphabet'in piyasa değeri bir trilyon dolara ulaştı. Alphabet, ABD'de Apple ve Microsoft'un ardından bu eşiği geçen üçüncü şirket oldu.

ABD'nin en değerli şirketi 1,4 trilyonluk piyasa değeriyle Apple.

Apple'ı, piyasa değeri 1,3 trilyon dolara yaklaşan Microsoft izliyor.

İlk kez aynı anda üç Amerikan şirketi birden Wall Street'in "trilyonerler kulübü" üyesi oldu.

Dünyanın en değerli şirketi ise Suudi petrol devi Aramco. Geçen ay halka arzı sonrasında piyasa değeri 2 trilyon doları aşan şirketin bugünkü değeri 1,8 trilyon dolar civarında.

Eylül 2018'de Apple'ın ardından bir trilyon sınırına ulaşan ikinci şirket olan Amazon'un bugünkü piyasa değer ise yaklaşık 930 milyar dolar.

2020'de yüzde 8 artış

Alphabet'in hisseleri 2020'de yüzde 8'den fazla arttı.

Teknoloji sektöründeki diğer şirketlerin hisseleri de ABD ve Çin arasındaki birinci faz ticaret anlaşmasının yarattığı iyimser havayla yükseliyor.

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