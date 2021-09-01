GoPro Hero 10 Black kamera modelinin ayrıntıları ortaya çıktı

Hero 10 Black’in dış tasarımı önceki modellere benzer olacak. Aksiyon kamerası denilince akla ilk gelen marka olan GoPro Hero 10 Black modeli ile kamerasının görüntü kalitesinde büyük bir fark yaratacak.

Hero 10 Black modelinde GP2 işlemci kullanılacak. GP2 işlemci sayesinde Hero 10 Black bir önceki modelinden çok daha iyi bir performans gösterecek. GP2 işlemcisi kullanılan Hero 10 Black modelinde 60 fps’de 5,3K, 120 fps’de ise 4K video çekimleri yapabilecek.

GoPro Hero 10 Black önünde ve arkasında kameralar bulunduruyor. 10 metreye kadar su geçirmeyen modelde fotoğraf çekilebilen 23 mega piksellik yeni bir sensör bulunuyor.

Hero 10 Black fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı ancak yakında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GoPro nedir?



2002 yılında Nick Woodman tarafından kurulan bir Amerikan teknoloji şirketi olan GoPro adsız eylem kameraları üretiyor ve kendi mobil uygulamalarını ve video düzenleme yazılımlarını geliştiriyor. GoPro genellikle aksiyon sporları yaparken kullanmak için tasarlanmış yüksek çözünürlüklü video çekebilen, suya, toza ve aksesuarları sayesinde darbeye dayanıklı, geniş açıya sahip bir kameradır. Son çıkacak olan amiral gemisi Hero 10 Black modeli ile kamerasında yeni bir devrim yaratması bekleniyor.

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