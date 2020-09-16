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GoPro Hero 9 Black tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

Aksiyon kamerası GoPro Hero 9 Black GoPro'nun duyurusuyla tanıtımını gerçekleştirdi. GoPro Hero 9 Black, ön tarafında bulunan ekranıyla ve 5K çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Peki GoPro Hero 9 Black özellikleri neler, GoPro Hero 9 Black fiyatı ne kadar?

GoPro Hero 9 Black tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

GoPro Hero 8 sonrası yeni nesil GoPro aksiyon kamerasının nasıl özelliklere sahip olacağı merak ediliyordu. Nitekim meraklar, GoPro'nun duyurusu ile giderildi. GoPro, özellikleriyle VLOG çekimlerine göz kırpan GoPro Hero 9 Black aksiyon kamerasını görücüye çıkardı.

GOPRO HERO 9 BLACK ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

GoPro Hero 9 Black, 20 MP çözünürlük değerine sahip. Sabitleme için HyperSmooth 3.0 özelliğini kullanan GoPro Hero 9 Black, ön tarafında ise ikincil LCD bir ekrana yer veriyor. Bu sayede VLOG çekimleri daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. GoPro Hero ailesinin yeni üyesi 5K video ve 8x ağır çekim video kaydedebiliyor. LiveBurst isimli bir modu bulanan GoPro Hero 9 Black, tıpkı iPhone'lardaki Live Photo gibi deklanşör öncesinde ve sonrasında 1,5 saniyelik çekimler yapıyor. Son olarak GoPro Hero 9 Black'in sesle kontrol desteğine sahip olduğunu belirtelim.

GoPro Hero 9 Black özellikleri

GoPro Hero 9 Black'te 1.720 mAh değerinde bir pil var. Bu pil, Hero 8'e göre yaklaşık olarak yüzde 40 daha büyük. Aksiyon kamerasının suya dayanıklılık özelliği de bulunuyor. GoPro'nun iddiasına göre GoPro Hero 9 Black kılıfı olmadan 10 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor. Bu değer, kılıf ile birlikte 50 metreye kadar çıkıyor. Bünyesinde üç adet mikrofon bulunan GoPro Hero 9 Black, rüzgar gürültüsü azaltma özelliğine de ev sahipliği yapıyor.

GOPRO HERO 9 BLACK FİYATI

GoPro Hero 9 Black'in fiyatı 450 dolar olarak açıklandı. 1 yıllık GoPro aboneliği ile fiyat 349.98 dolara iniyor. 499 dolarlık Hero 9 paketi ise Hero 9 Black, manyetik döner klips, yüzer el tutacağı ve yedek pil sunuyor. 1 yıllık GoPro aboneliği ile bu paketin fiyatı 399.98 dolar olarak listeleniyor. Yeni nesil aksiyon kamerasının Türkiye fiyatı ise bilinmiyor.

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