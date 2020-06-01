GoPro Labs video üretiminde yeni özellikler açıyor

Şirketin vurgusuna göre bu özellikler, beta testi aşamasında olan özellikler değil. Bunlar, cihazın yazılımında bulunan ve mühendislerin, geliştiricilerin kullanımına açılacak olan özellikler olacak. Yani, GoPro cihazlarının gizli özelliklerini, pratik kullanıma geçirmek için kullanıcılarına açıyor.

GoPro kısa süre önce, ReelSteady isimli bir yazılımı satın almıştı. Bu yazılımı kameralarına entegre etmeye başlayan şirket, firmware güncellemelerini de yayınlamaya başladı.

Öte yandan, önemli kamera teknolojileri geliştiren ReelSteady yazılımlarına ve teknolojilerine erişim ilk defa sağlanmış oluyor. Bu nedenle, video içerik üreticileri, kamera teknolojileri üzerinde çalışa mühendisler, YouTuber’lar son derece heyecanlılar.

HERO 8 KAMERALARININ YENİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIYOR?

Hero8 kameralarının yeni özellikleri indirmesi için, kullanıcıların kamerayı şirketin yayınladığı özel bir QR-Code’a yöneltmesi yeterli oluyor. Gopro’nun web sitesi üzerinde yer alan bu QR-Code’u gören kamera, ilgili güncellemeleri yüklemeye başlıyor.

Yeni özellikler arasında, kameranın hareket detektörü olarak kullanılması, kamera çekimi için script hazırlamak gibi, daha önce GoPro kameralarında görülmemiş özellikler de yer alıyor.