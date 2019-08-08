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GÖR- Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

'BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'  Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şöyle dedi:  "Uzun süren 15- 20 saniye süren bir depremdi.

'BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şöyle dedi: "Uzun süren 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu hissediyorduk sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Dutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

DENİZLİ, (DHA)
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