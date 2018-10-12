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GÖR-Rahip Brunson, serbest (10)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 22:53 | Son Güncelleme

BRUNSON'UN UÇAĞI HAVALANDI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson eşi ile birlikte, Adnan Menderes Havalimanı'ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi.

BRUNSON'UN UÇAĞI HAVALANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson eşi ile birlikte, Adnan Menderes Havalimanı'ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya'ya oradan da ABD'ye gideceği belirtildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı.

Haber: Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Ergin KARATAŞ, Kadir ÖZEN, Hande NAYMAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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