GÖR-Rahip Brunson, serbest (8)

Rahip Brunson, serbest (8)

BRUNSON HAVALİMANINA GİDİYOR

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için evinden çıktı.

İZMİR, (DHA)

