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GÖR-Rahip Brunson, serbest (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

Rahip Brunson, serbest (8) BRUNSON HAVALİMANINA GİDİYOR İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için evinden çıktı.

Rahip Brunson, serbest (8)

BRUNSON HAVALİMANINA GİDİYOR

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için evinden çıktı.

İZMİR, (DHA)

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