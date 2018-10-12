GÖR-Rahip Brunson, serbest (8)

Rahip Brunson, serbest (8)
BRUNSON HAVALİMANINA GİDİYOR
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için evinden çıktı.
İZMİR, (DHA)
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