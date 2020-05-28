GORA filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın GORA filminin konusu nedir? İşte bilgiler

G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.

GORA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük bir bölümü uzayda geçen filmin ilk kısmında Arif’in yaşadığı ve çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. İlerleyen uzay sahneleri için yine Antalya’da farklı setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında oluşturuldu.

Cem Yılmaz filmde dört farklı karakteri canlandırıyor. Arif, Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar’a hayat veren Yılmaz, Arif karakteri altında turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapıyor. Genç ve sempatik olan Arif halı satarak hayatını kazanıyor ve yaşadığı kasabada kurnazlığı ile tanınıyor. Bir gün dükkânını ziyaret eden yabancı müşteriler Arif’i kaçırarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürüyor. Arif’in bundan sonraki maceralarını, G.O.R.A.’dan kaçma planları şekillendiriyor. Kurnazlığını ve üçkâğıtçılığını kullanarak sürekli buradan kurtulma ve kaçma planları yapan Arif, komutan Logar’la mücadele etmek zorunda kalıyor.