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GORA filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın GORA filminin konusu nedir? İşte bilgiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 19:56 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın kült filmi GORA bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Arif'in uzaylılar tarafından kaçırılarak Gora gezegenine götürülmesiyle gelişen maceralar izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. 2004 yılında vizyona giren ancak üstünde 16 yıl geçmesine rağmen hala izleyenleri güldürmeyi başaran GORA hakkında bilgiler haberimizde. Peki Gora nerede çekildi? İşte detaylar

GORA filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın GORA filminin konusu nedir? İşte bilgiler

G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.

GORA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük bir bölümü uzayda geçen filmin ilk kısmında Arif’in yaşadığı ve çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. İlerleyen uzay sahneleri için yine Antalya’da farklı setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında oluşturuldu.

GORA KONUSU NEDİR?

Cem Yılmaz filmde dört farklı karakteri canlandırıyor. Arif, Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar’a hayat veren Yılmaz, Arif karakteri altında turistik şehirlerden birinde tüccarlık yapıyor. Genç ve sempatik olan Arif halı satarak hayatını kazanıyor ve yaşadığı kasabada kurnazlığı ile tanınıyor. Bir gün dükkânını ziyaret eden yabancı müşteriler Arif’i kaçırarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürüyor. Arif’in bundan sonraki maceralarını, G.O.R.A.’dan kaçma planları şekillendiriyor. Kurnazlığını ve üçkâğıtçılığını kullanarak sürekli buradan kurtulma ve kaçma planları yapan Arif, komutan Logar’la mücadele etmek zorunda kalıyor.

G.O.R.A’yı yaklaşan bir alev topundan kurtarma macerası Arif’in uzaylı prenses Ceku (Özge Özberk) ile tanışmasını sağlıyor. Ceku’ya aşık olan Arif, hem aşkını, hem gezegenden kurtulup dünyaya dönme planlarını, hem de Logar’la mücadelesini izleyenleri kahkahaya boğan esprileriyle tamamlıyor.

GORA OYUNCULARI

G.O.R.A. bilim kurgu, komedi tarzında Türk sinemasının ilk akla gelen filmleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz’ın imzasını taşıyan senaryosu izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak, yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı film Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olarak beyaz perde tarihine geçiyor. Film Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven, Şafak Sezer, Rasim Öztekin, İdil Fırat, Naz Elmas, Cezmi Baskın, Engin Günaydın, Erdal Tosun, Özkan Uğur, Coşkun Göğen gibi pek çok ünlü ismi bir araya getiriyor.

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