HABER

Gorbaçov: Trump'ın planı nükleer silahlardan arınmayı zorlaştırır

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 12:02 | Son Güncelleme

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski lideri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve orta menzilli nükleer füzeleri yasaklayan anlaşmadan çekilme planını eleştirdi.

Gorbaçov: Trump'ın planı nükleer silahlardan arınmayı zorlaştırır

Gorbaçov, bu adımın dünyayı nükleer silahlardan arındırma hedefine zarar vereceğini söyledi.

Anlaşmayı 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ile birlikte imzalayan Gorbaçov, SSCB'nin son lideriydi.

Özellikle 1980'lerde dünya çapında artan nükleer savaş endişesine bir yanıt olarak geliştirilen anlaşma 500 ve 5 bin 500 kilometre arasında menzili olan ve nükleer başlık taşıyan roketleri yasaklıyordu.

Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme planını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov tarafından da eleştirildi. Riyabkov bunun "çok tehlikeli bir adım" olacağını söyledi.

Rusya'nın yanı sıra ABD müttefiki Almanya da Trump'ın planına karşı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washinton'ın bu adımın Avrupa ve gelecekteki silahsızlanma girişimleri üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın INF'yi ihlal eden füze sistemleri geliştirmesine dair endişe Trump yönetiminden önce de mevcuttu. Fakat Trump'ın anlaşmadan çekilme kararı silahların kontrolü açısından ciddi bir gerileme.

Çoğu uzman müzakerelerin sürmesi ve Rusya'nın anlaşmaya uymaya zorlanması gerektiğine inanıyor. Uzmanlar bunun Soğuk Savaş sırasında stratejik rekabeti sınırlandırmaya yardımcı olan silah kontrol anlaşmaları sisteminin tamamının ortadan kaldırılmasının bir parçası olmasından korkuyor.

Trump'ın kararında etkisi bulunan başka faktörler de var. Bu Washington ve Moskova arasında iki taraflı bir anlaşmaydı. Anlaşmanın bağlamadığı diğer ülkeler, örneğin Çin, orta menzilli nükleer silah geliştirmeye devam edebiliyordu. Trump yönetimindeki bazı aktörler bu anlaşmanın Pekin ile devam eden stratejik rekabette ABD için dezavantaj yarattığını düşünüyor.

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
Selefilerin kalesi: Kuzey Ren-VestfalyaSelefilerin kalesi: Kuzey Ren-Vestfalya
Koyunlar şehir merkezine indiKoyunlar şehir merkezine indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Gorbaçov nükleer silah arınma Soğuk Savaş orta menzilli nükleer füze

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

İlginizi Çekebilir

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Donald Trump: Cemal Kaşıkçı kesin ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı

Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı

Koyunlar şehir merkezine indi

Koyunlar şehir merkezine indi

Gerilim çok yükseldi, Rusya'dan 'nükleer' misilleme

Gerilim çok yükseldi, Rusya'dan 'nükleer' misilleme

'Karadul aslan' üç yavrusunun babasını öldürdü

'Karadul aslan' üç yavrusunun babasını öldürdü

Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak

Teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak

Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin kritik iddia

Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin kritik iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.