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Gorbaçov'dan ABD ve Rusya'ya: 'Görüşme Masasına Geri Dönün'

18.10.2019 23:34 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın tehlikeli bir döneme doğru sürüklendiğini söyleyerek, Washington ve Moskova yönetimlerine nükleer silah kontrolü için acilen müzakere masasına oturma çağrısında bulundu

Gorbaçov'dan ABD ve Rusya'ya: 'Görüşme Masasına Geri Dönün'

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın tehlikeli bir döneme doğru sürüklendiğini söyleyerek, Washington ve Moskova yönetimlerine nükleer silah kontrolü için acilen müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

1980’li yıllarda silah kontrolü ve demokrasi yanlısı reformları sayesinde Soğuk Savaş’ın sonlanmasına da katkı sağlayan Gorbaçov, Izvestia gazetesine konuştu.

Gorbaçov’un açıklamaları, 1987 yılında kendi liderliği sırasında ABD’yle yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF), ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu yıl feshedilmesinin ardından geldi.

Gorbaçov, “Tehlikeli işaretler var ve bunların hepsi tamamen gözler önünde. İki tanesine değinebilirim: uluslararası hukukun hiçe sayılması ve dünya siyasetinin askerileşmesi” diye konuştu.

88 yaşındaki eski Sovyetler Birliği lideri, INF’nin feshedilmiş olması nedeniyle iki ülke arasındaki müzakarelerin bir an önce yeniden başlatılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu anlaşmanın stratejik istikrarın en önemli direği olduğunu gördük. Müzakere yapılmalı ki, bu anlaşmanın ortadan kalkmış olması savaş tehdidini alevlendirmesin” dedi.

Trump, INF’den resmi olarak çektiğini Ağustos ayında açıklamıştı. Trump, bu kararı alma nedeninin Rusya’nın anlaşmanın koşullarını ihlal etmesine dayandığını savunuyor.

Vladimir Putin liderliğindeki Moskova yönetimiyse Trump’ın bu suçlamalarını reddediyor.

Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalmaya devam eden son büyük anlaşma olan Stratejik Silah Azaltma Anlaşması (New START Treaty) 2021 yılında devre dışı kalacak.

Putin bu anlaşmayı uzatmaya hazır olduklarını belirtiyor ancak Amerika’nın konuya ilişkin etkin bir yaklaşımda bulunmayı reddettiğini söylüyor. Amerikalı yetkililer bu anlaşmanın vakti geldiğinde yenisiyle değiştirebileceği sinyalini verdi.

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