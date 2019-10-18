Gorbaçov'dan ABD ve Rusya'ya: 'Görüşme Masasına Geri Dönün'

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın tehlikeli bir döneme doğru sürüklendiğini söyleyerek, Washington ve Moskova yönetimlerine nükleer silah kontrolü için acilen müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.

1980’li yıllarda silah kontrolü ve demokrasi yanlısı reformları sayesinde Soğuk Savaş’ın sonlanmasına da katkı sağlayan Gorbaçov, Izvestia gazetesine konuştu.

Gorbaçov’un açıklamaları, 1987 yılında kendi liderliği sırasında ABD’yle yapılan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF), ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu yıl feshedilmesinin ardından geldi.

Gorbaçov, “Tehlikeli işaretler var ve bunların hepsi tamamen gözler önünde. İki tanesine değinebilirim: uluslararası hukukun hiçe sayılması ve dünya siyasetinin askerileşmesi” diye konuştu.

88 yaşındaki eski Sovyetler Birliği lideri, INF’nin feshedilmiş olması nedeniyle iki ülke arasındaki müzakarelerin bir an önce yeniden başlatılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu anlaşmanın stratejik istikrarın en önemli direği olduğunu gördük. Müzakere yapılmalı ki, bu anlaşmanın ortadan kalkmış olması savaş tehdidini alevlendirmesin” dedi.