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Gördes Karayağcı Barajı 2020'de su tutmaya başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bölgedeki 2 bin dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Karayağcı Barajı’nın 2020’de bitirilmesi hedefleniyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesine Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Karayağcı Barajı'nın yüzde 65'inin tamamlandığı ve barajın 2020'de su tutmaya başlayacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, "Göl-Su Projesi" kapsamında 2017 yılında yapımına başlanan Karayağcı Barajı ve sulaması inşaatında gövde dolgusu tamamlandı. Yüzde 65'i tamamlanan yatırımın 2020 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Temelden yüksekliği 32,3 metre olan ve 1 milyon metreküp hacme sahip barajın, 2 bin dekar araziyi sulu tarımla tanıştıracağı, bölge üreticisine yıllık 2,65 milyon lira ek gelir sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, barajın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek "Sulama maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Barajı ve Sulaması Projesi tarlalardaki verimi de artıracak. Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl 2 milyon 650 bin lira daha fazla kazandırması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

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DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın gördes Karayağcı barajı Tarım ve Orman Bakanlığı

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