Gördes yolunu büyükşehir ulaşıma açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Gördes-Salihli yolunda meydana gelen göçüğü onararak, yolu güvenli bir şekilde ulaşıma yeniden açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaşanılan olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla tüm ekipleriyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Son birkaç günde hava şartlarına bağlı olarak yoğun yağışlar ve fırtına dolayısıyla meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak üzerine çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı çalışmaları ilçelerde de sürdürüyor. Yaşanılan yoğun yağışlar sonrasında Gördes-Salihli yolunda meydana gelen göçük nedeniyle kapanan yola Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından anında müdahalede bulundu. Ekipler yolu kısa sürede onararak güvenli hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de çalışmaları yakından takip etti. Trafik ve sürüş güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte yolu yeniden ulaşıma açan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kontrollerini sürdürerek ulaşımda güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

