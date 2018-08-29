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"Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi" izleyiciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

"Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi" izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Gordion'un Düğümü Sakarya Meydan Muharebesi" belgeselinin gala gösterimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı desteğiyle hazırladığı proje sonucunda ortaya çıkan belgesel, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de gösterilecek.

Belgesel, Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerini ve şanlı zaferin önemini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

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