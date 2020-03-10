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  4. Gördüğü an sarılıp ağlamaya başladı! Dinmeyen acı

Gördüğü an sarılıp ağlamaya başladı! Dinmeyen acı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

Siirt'in Eruh ilçesindeki Dağdöşü Köyü'nde PKK'lı teröristler tarafından yola kurulan tuzak nedeniyle hayatını kaybeden uzman çavuş Bahattin Baştan, memleketinde balmumu heykeli ile yaşatılıyor.

Askerlerin geçisi sırasında teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2018 yılında şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan'ın ailesinin acısı dinmiyor. Baba ocağında şehidin hatıralarını yaşatmak isteyen acılı aile, Trabzon'a getirttikleri balmumu heykeli ve topladıkları eşyalarla bir müze açtı.

'Geri geldiğini düşünerek içimden bir şeyler koptu'

Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkinde askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018 yılında şehit düşen Trabzonlu uzman çavuş Bahattin Baştan'ın ailesinin acısı dinmiyor.
Şehidin Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Taşocağı mahallesindeki baba ocağında hatırasını yaşatmak isteyen Baştan ailesi kıyafetlerinin, özel eşyalarının, ayakkabılarının ve askeri malzemelerini bir araya toplayarak müze yaptı.
4 yıl boyunca uzman çavuşluk görevini sürdüren ve birçok hizmet ödülü alan şehidin anılarını yaşatmaya çalışan Baştan ailesine sürpriz bir hediye verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun girişimleriyle Samsun’daki bir heykeltıraşa şehit Bahattin Baştan’ın balmumu heykeli yaptırıldı.
Trabzon’a getirilerek müzeye konulan balmumu heykeli Baştan ailesine duygusal anlar yaşatıyor. Baştan ailesinin 12 çocuğundan biri olan şehit Bahattin Baştan’ın müzesi vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.
Şehidin annesi Emine Baştan oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gidermeye çalışıyor. Anne Baştan, “Çok üzülmüşüm. Konuşacak durumda değilim. Resimlere oğluma daha çok benziyor. Bu da benziyor ancak o kadar değil. Her gün üzülüyorum” dedi.
Şehidin ablası Şükran Baştan, balmumu heykelini ilk gördüğünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

'HATIRALARINI YAŞATMAK İÇİN YAPTIK'

'HATIRALARINI YAŞATMAK İÇİN YAPTIK'
“Kardeşimin hatıralarını yaşatabilmek için anılarının kaybolmaması için onu yaşatmak için böyle bir müze düşündük. Sağ olsun Valimiz İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz Murat Zorluoğlu böyle bir şeyi yaptırıp bize hediye ettiği için kendilerine çok teşekkür ederim. Onların düşüncesiydi.

'ONA SARILDIM, ÜZÜLDÜM, AĞLADIM'

'ONA SARILDIM, ÜZÜLDÜM, AĞLADIM'
Nasıl bir duygu derseniz ben onu ilk gördüğüm zaman bir an kardeşimin geldiğini düşünerek içimden bir şeyler koptu. Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım. Şehitlerimize değer verip böyle şeyler düşündükleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman buraya gelerek kardeşimi ziyaret ediyorum.”

'2 GÜNDE BİR RÜYAMDA GÖRÜYORUM'

'2 GÜNDE BİR RÜYAMDA GÖRÜYORUM'
Şehidin ağabeyi Celal Baştan ise “Küçükken kardeşimle çok fazla görüşemezdik. Askere gitti yaklaşık 5 yıl görev yaptı. Sonra da şehit oldu. 12 kardeştik. Ben zaten 2 günde bir kardeşimi rüyamda görüyorum. Aklıma geldiği her daim buraya gelip onu görüyorum” ifadelerini kullandı.(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
müze Trabzon balmumu heykeli asker şehit

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