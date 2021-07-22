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  4. Gördüğü kazayı evinin balkonundan spiker gibi anlattı

Gördüğü kazayı evinin balkonundan spiker gibi anlattı

22.07.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinin balkonunda otururken otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasına tanık olan vatandaş, kaza sonrasını adeta bir spiker gibi anlattı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ve motosiklette hafif maddi hasar meydana geldi.

Kazayı evinin balkonundan gören bir vatandaş, o anları kayıt altına alarak olan biteni adeta bir spiker gibi anlattı.

"KAMUOYUNA DUYURULUR"

Vatandaş kaydettiği görüntüde, “Yer Karaağaç, cadde Ünal Ozan Caddesi üzerinde motorlu ile araba çarpıştı, kamuoyuna duyurulur. Olay yerinden geçen halk büyük bir merakla olayı izlemektedir. Bu kazayı ufak sıyrıklar ile atlatan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri ile görüşüyor” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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