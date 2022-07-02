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Gördüğü rüyanın izinden gitti, petrolü buldu! Türkiye'yi heyecanlandıran olay... Değeri 1 milyar dolar

02.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olarak açıklanan petrol rezervi tüm Türkiye'yi heyecanlandırmıştı. Rezervin bulunduğu tarlanın sahiplerinden olan Cengiz Buhur, yıllar önce gördüğü rüya sonrası kuyu açtığını söyledi. Olayın 1998 yılında yaşandığını söyleyen Buhur, "Rüyamda kanlı su gördüm, bunun üzerine 204 metre derinliğe kadar kuyu vurdurdum. Daha sonra çıkan suyun içerisinde petrol olduğunu öğrendik” dedi.

Gördüğü rüyanın izinden gitti, petrolü buldu! Türkiye'yi heyecanlandıran olay... Değeri 1 milyar dolar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olarak açıklanan petrol rezervinin çıktığı tarlanın sahiplerinden Cengiz Buhur, gördüğü rüyadan etkilenerek tarlasına yıllar önce kuyu açtığını söyledi.

Ceyhan’a bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

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HER ŞEY, RÜYADA KANLI SU GÖRMESİYLE BAŞLADI

1998 yılında suyu düşünürken rüya gördüğünü dile getiren tarla sahiplerinden Cengiz Buhur, "Gördüğüm rüyadan çok etkilendim. Babama buraya su vuracağımı söyledim. O da bana bu bölgede su olmadığını, 1950’li yıllarda bir araştırma yaptıklarını ve onların da burada su olmayacağını söylediğini belirtti. Fakat ben rüyamdan çok etkilenmiştim. Kanlı bir su görmüştüm. Ben de onu tabir ettim, ben suyu buldum dedim. Buraya kuyu vurdurdum 204 metre indim ama suyu bulduk. Suyu bulduğumuzda vana pompasında içinde çok hafif yağ geliyordu. Kuyucuya sordum bu olayı rotarin yağıdır dedi. O arada Ceyhan depremi oldu. Deprem olunca her şeyi orada bıraktık, deprem olan bölgeye koştuk. Bir hafta sonra tekrar geldik. Yeniden sulamaya başladık, sudan devamlı yağ gelmeye başladı. Ben de bundan etkilendim. Bir kısmını topladım, bir varilden fazla topladım. O zaman Adana’daki MTA’ya getirdik. Burada petrol olduğu öğrendik” diye konuştu.

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"PETROLÜ BULDUĞUMDA DÖNEMİN BAKAN'I 'ŞOV YAPMAYA ÇIKMIŞSINIZ' DEDİ"

Petrol kuyusunu bulduğu dönemde bir televizyonda ana haber bültenine çıktığını söyleyen Cengiz Buhur, ”O dönemin bakanlarından Yaşar Topçu, bize telefon bağlantısıyla katıldı. Bizi suçladı, o kuyuya iki varil ham petrol döktüğümüzü ve şov yapmaya çıktığımızı söyledi. Ben de bir vatandaşlar olarak 200 metre inebildi, siz de gelin burada petrol var, devle olarak çıkartın. Tarlanın bir kısmını hibe edeceğim dedim. Sonra telefonu suratıma kapattı” dedi.

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"BENİ CİDDİYE ALMADILAR"

Petrolü bulduktan sonra ki süreci anlatan Cengiz Buhur, ”O yıllardaki tanıdık milletvekillerine defalarca söylememe rağmen beni hiç ciddiye almadılar. Petrol dediğim benden uzak gittiler. Yakından tanıdığım bir milletvekili bir konuşma sırasında ayağı kalktım ’petrol’ derken bana ’otur’ dedi. Ben bunun peşini yine de bırakmadım, her platformda gündeme getirdim. Yüzlerce defa sözlü dilekçede bulunarak petrol olduğunu söyledim” ifadelerini aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR"

Son olarak Cengiz Buhur, ”2020 yılında bir arkadaşımın eniştesinin enerji bakanlığında çalıştığını duydum. Bu konuyu gündeme getirdim, bir görüştüreyim seni dedi. Görüştük benden izin istedi. Ben de dedim ki izin veririm ama arkası yine bunun fiyasko çıkar. Yok korkma dedi, direk sayın cumhurbaşkanımıza bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin emri var, nerede böyle bir rezerv bulursanız, üzerine gidin ve çıkartın diye talimatı var dedi. Ben de izin verdim ve başladılar. Geçen de Cumhurbaşkanımızı açıkladığı gibi petrol bulundu, şu anda da çalışmalar devam ediyor ve arkasının da geleceğine inanıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana rezerv
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