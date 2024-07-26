Gördüğünüz anda kaçın! Dünya’nın en zehirli örümceği… O ilde de göründü

Türkiye’nin farklı yerlerinde de görülmeye başlanılan ve görenleri tedirgin eden, loplu örümcek (argiope lobata), Aksaray’da da görüldü. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen loplu örümcek geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta görüldü. Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

GENELLİKLE AFRİKA, GÜNEY AVRUPA VE ASYA'DA GÖRÜLÜYOR

Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen loplu örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, leylandi çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Vatandaşları tedirgin eden örümceğin, avını ağıyla örüp adeta paketlediği anda kamera kayıttaydı.

‘‘BU YAŞIMA GELDİM HİÇ DAHA BÖYLE BİR ÖRÜMCEK TÜRÜ GÖRMEDİM’’

Örümceği gören Kerem İz (32), “Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye’de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş. Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların birkaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti” diye ifade etti.

(DHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır