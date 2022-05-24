Gördüğünüz yerde toplayın! Kanserden korur, kolesterolü düşürür, kaynatıp suyunu içtiğinizde... Bin derde deva ışgının faydaları

Işkın, onlarca derde deva olan bir bitkidir. Işkının en önemli faydalarından biri kansere karşı koruyucu olmasıdır. Bahar aylarında yetişen Işkın özellikle Erzurum, Bitlis, Van, Kahramanmaraş ve Sivas yakınlarında, yüksek tepelerde kendiliğinden yetişir.
Dağlık alanlarda yetişen ışgın otunun sağlık açısından birçok faydasının olduğu biliniyor. Özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında, gribal enfeksiyonlarda etkili oluyor. Işkının yoğun olarak yetiştiği yerlerde yöre halkı, ışgın otunun hem çorba olarak hem de hamur işlerinin içine katarak tüketiyor.
Çiğ hali soyulup salatalara mayhoş-ekşi bir tat vermek için kullanılabilir.
Işgının çiğ tüketiminin yanında çorbası yapılabilir, yumurta ile omlet ya da sebze kavurması şeklinde tüketilebilir.
Burada haşlama suyunu dökmemek ve uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirmemek vitamin-mineral kaybının önüne geçmek için oldukça önemlidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum