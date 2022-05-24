Gördüğünüz yerde toplayın! Kanserden korur, kolesterolü düşürür, kaynatıp suyunu içtiğinizde... Bin derde deva ışgının faydaları

Işkın, onlarca derde deva olan bir bitkidir. Işkının en önemli faydalarından biri kansere karşı koruyucu olmasıdır. Bahar aylarında yetişen Işkın özellikle Erzurum, Bitlis, Van, Kahramanmaraş ve Sivas yakınlarında, yüksek tepelerde kendiliğinden yetişir.

Dağlık alanlarda yetişen ışgın otunun sağlık açısından birçok faydasının olduğu biliniyor. Özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında, gribal enfeksiyonlarda etkili oluyor. Işkının yoğun olarak yetiştiği yerlerde yöre halkı, ışgın otunun hem çorba olarak hem de hamur işlerinin içine katarak tüketiyor.

IŞGININ FAYDALARI

Kanser ve lösemi hastalığını tedavi etmek için kullanılan bu bitki insan vücudu içerisinde ki hücreleri onararak sürekli olarak yenilemesiyle göz kamaştırır.

Işkın, C vitamini ve Selenyum kaynağıdır.

Antioksidan deposudur

Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmiştir.

Kolesterol düşürür.

Kan şekerini dengeler. Bu yüzden ışgın otunu diyabet hastaları ve insülün direnci olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

Besin değeri yüksek, kalorisi düşüktür. Bu yüzden diyetlerde ve ara öğünlerde de tüketilebilir.

Sindirim sistemine rahatsızlıklarına iyi gelir.

Yaşlanma karşıtı özelliği ile cildin kolajen seviyesinin korunmasını destekler. Işkın suyunu cildinize sürerek bakım yapabilirsiniz.

IŞGIN NASIL KULLANILIR?

Çiğ hali soyulup salatalara mayhoş-ekşi bir tat vermek için kullanılabilir.

Işgının çiğ tüketiminin yanında çorbası yapılabilir, yumurta ile omlet ya da sebze kavurması şeklinde tüketilebilir.

Burada haşlama suyunu dökmemek ve uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirmemek vitamin-mineral kaybının önüne geçmek için oldukça önemlidir.



