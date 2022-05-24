HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gördüğünüz yerde toplayın! Kanserden korur, kolesterolü düşürür, kaynatıp suyunu içtiğinizde... Bin derde deva ışgının faydaları

Gördüğünüz yerde toplayın! Kanserden korur, kolesterolü düşürür, kaynatıp suyunu içtiğinizde... Bin derde deva ışgının faydaları

24.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işkın daha çok Erzurum, Bitlis, Van, Kahramanmaraş ve Sivas çevrelerinde, dağlık bölgelerinde yetişiyor. Kendiliğinden yetişen bu mucizevi bitki ışgının faydalarını öğrenince gördüğünüz yerde toplamaya başlayacaksınız. Şu sıralar tam mevsimi olan ışgın kanserden korur, kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler ve onlarca farklı şikâyete iyi gelir. Ekşi ve mayhoş bir tadı olan ışgını kaynatıp suyunu içtiğinizde ise herkesin ortak sorununa çare olur! İşte ışgının faydaları...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kanserden korur, kolesterolü düşürür, kaynatıp suyunu içtiğinizde... Bin derde deva ışgının faydaları

Işkın, onlarca derde deva olan bir bitkidir. Işkının en önemli faydalarından biri kansere karşı koruyucu olmasıdır. Bahar aylarında yetişen Işkın özellikle Erzurum, Bitlis, Van, Kahramanmaraş ve Sivas yakınlarında, yüksek tepelerde kendiliğinden yetişir.

Dağlık alanlarda yetişen ışgın otunun sağlık açısından birçok faydasının olduğu biliniyor. Özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında, gribal enfeksiyonlarda etkili oluyor. Işkının yoğun olarak yetiştiği yerlerde yöre halkı, ışgın otunun hem çorba olarak hem de hamur işlerinin içine katarak tüketiyor.

AW626591_04

IŞGININ FAYDALARI

  • Kanser ve lösemi hastalığını tedavi etmek için kullanılan bu bitki insan vücudu içerisinde ki hücreleri onararak sürekli olarak yenilemesiyle göz kamaştırır.
  • Işkın, C vitamini ve Selenyum kaynağıdır.
  • Antioksidan deposudur
  • Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmiştir.
  • Kolesterol düşürür.
  • Kan şekerini dengeler. Bu yüzden ışgın otunu diyabet hastaları ve insülün direnci olanlar da rahatlıkla tüketebilir.
  • Besin değeri yüksek, kalorisi düşüktür. Bu yüzden diyetlerde ve ara öğünlerde de tüketilebilir.
  • Sindirim sistemine rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Yaşlanma karşıtı özelliği ile cildin kolajen seviyesinin korunmasını destekler. Işkın suyunu cildinize sürerek bakım yapabilirsiniz.

iStock-637272192

Lösemi tedavisinde çok etkili, afrodizyak etkiye sahip! Canan Karatay ısrarla tüketin diyorLösemi tedavisinde çok etkili, afrodizyak etkiye sahip! Canan Karatay ısrarla tüketin diyor

IŞGIN NASIL KULLANILIR?

Çiğ hali soyulup salatalara mayhoş-ekşi bir tat vermek için kullanılabilir.

Işgının çiğ tüketiminin yanında çorbası yapılabilir, yumurta ile omlet ya da sebze kavurması şeklinde tüketilebilir.

Burada haşlama suyunu dökmemek ve uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirmemek vitamin-mineral kaybının önüne geçmek için oldukça önemlidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!Dondurmadaki 'kristal' tehlike! Görürseniz sakın yemeyin!
Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"Yunanistan'a sert tepki! "Benim için Miçotakis artık yok"
FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım! FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Kazananlar ve kaybedenler! Çok hızlı hareket etmeyin

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.