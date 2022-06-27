Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Evinizde zaman geçirmekten hoşlanıyor ve sıcacık yuvanızı daha konforlu bir alana dönüştürmek istiyorsanız yazımız tam size göre. Hayatınızı kolaylaştıracak pek çok özelliğe sahip ürün keşfedilmeyi bekliyor. Evinizin farklı bölümlerinde kullanabileceğiniz ürünleri tercih ederek hayat standartlarınızı arttırmaya ve daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmaya ne dersiniz? Gelin, mutfak ve oturma odası gibi evinizin farklı alanlarını değiştirip dönüştürecek ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Philips Hava Temizleyici ile temiz havanın tadını çıkarın

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Evinizin daha ferah ve sağlıklı bir mekâna dönüşmesini istiyorsanız Philips Hava Temizleyici'yle mutlaka tanışmalısınız. Güçlü hava sirkülasyonu sayesinde evinizin havasını değiştirerek tazelenmiş bir mekân yaratan ürün, 63 metrekarelik bir etki alanına sahip. Havadaki virüsleri temizleyerek solunum yolu hastalığına sahip kişilerin hayat kalitesini arttırır. Hava kalitesini ölçen göstergeler sayesinde ortamdaki kötü parçacıklarını saptayan cihaz; polen, bakteri ve toz gibi zararlı alerjenleri solumanızı engeller. Ayrıca gece modu sayesinde ultra sessiz çalışarak havayı temizlemeye devam eder. Hem kendiniz hem aileniz için tercih edeceğiniz hava temizleyici sayesinde evinizde daha sağlıklı bir ortam oluşturabilirsiniz.

2. Mudesa Mutfak Rafı Ünitesi, dar mekânlar için kullanışlı bir çözüm sunuyor

Küçük mekânların yeterli depolama alanı olmamasından yakınıyorsanız işinizi kolaylaştıracak çözüm odaklı ürünlere yönelmenin tam sırası. Mudesa Mutfak Rafı Ünitesi, mutfak tezgâhında yer alan kalabalık görüntüyü yok ederek daha düzenli bir ortam yaratmayı vadediyor. Metal ve ahşap olmak üzere iki malzemenin birleşimiyle tasarlanmış kullanışlı ürün, dört adet raftan oluşuyor. Mini fırın, ekmeklik veya mutfağınızda kullandığınız küçük el aletlerini rahatlıkla yerleştirebileceğiniz kullanışlı parça sayesinde şık ve modern mutfaklara sahip olmak mümkün. Ayrıca çay ve kahve köşesi fikrini hayata geçirerek mutfağınıza farklı bir hava katmak için de üründen yardım alabilirsiniz.

3. Philips AirFryer Fritöz'le sağlıklı yiyeceklerin tadına varın

Hazır mutfaktan bahsetmişken daha önce tanışmadığınız için pişmanlık duyacağınız bir ürünle karşınızdayız. Philips AirFryer Fritöz, son yıllarda popüler olan harika bir ürün. %90 daha az yağ kullanarak sağlıklı atıştırmalık ve yemekler yapabilmenizi sağlayan ürün, kullanım kolaylığıyla yemek yaparken pratik bir çözüm sunar. Fat removal teknolojisi sayesinde yiyeceklerdeki fazla yağı ayırarak yemeğinizin kaliteli bir şekilde pişmesini sağlar. Büyük boyutu sayesinde ailenizin ihtiyacı olan bir öğünlük yemeği rahatlıkla pişirebilir, sıcak tutma modu sayesinde yarım saate kadar yemeğinizin ilk sıcaklığını koruyabilirsiniz.

4. Karaca Multicast Mikser, lezzetli kek ve pastaların mimarı

Lezzetli tatlı ve hamur işlerine kim "Hayır." diyebilir? Karaca Multicast Mikser, lezzetli atıştırmalıklar yaparken size zaman kazandıracak. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş döküm mikser; uzun yıllar kullanabileceğiniz, ömürlük bir ürün. 1600 watt güçlü motoru sayesinde çırpma ve yoğurma işlemlerin üstesinden kolaylıkla gelir. Üründe bulunan 11 adet hız ayarı sayesinde dilediğiniz yoğunluğa sahip hamur veya sıvı karışımını rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Beş litrelik paslanmaz çelik kâsesinin tutma aparatı ise ergonomik kullanım sunar. Ayrıca sıçrama önleyici hazne kapağı sayesinde etrafı kirletmeden işinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

5. Narpump Kablosuz Su Pompası, hayatınızı kolaylaştıracak pratik bir ürün

Eğer daha önce tanışma fırsatı bulamadıysanız Narpump Kablosuz Su Pompası'na göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın. Manuel damacana pompalarından sıkılanlara kolaylık sağlayacak kablosuz su pompası, şarjlı olduğu için görüntü kirliliğini engelliyor. Ürünün kutusunda yer alan USB kabloyu kullanarak cihazı şarj edebilir, uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnsan sağlığına uygun silikon materyallerden üretilen hortumuyla gelen ürün, paslanmaz çelik borusu sayesinde suya kolayca ulaşmanızı sağlar. Tek tuşla istediğiniz miktarda suyu alabileceğiniz sistemi ve modern görünümüyle teknolojiye ayak uydurmaya ne dersiniz?

6. Hazal Ahşap Atölyesi Konfeksiyon Askılık, kıyafet kalabalığını ortadan kaldırıyor

Küçük alanlarda düzen sağlayacak, eşya kalabalığını önleyecek bir ürün olan Hazal Ahşap Atölyesi Konfeksiyon Askılık, modern görünümüyle dikkat çekiyor. Son zamanların en popüler görünümlerinden biri olan ham ahşap dokusunu evinize taşıyan bu muhteşem ürün, kaliteli duruşuyla bulunduğu ortamın havasını değiştiriyor. 148x106x38 cm ölçülerindeki askılık, iki adet raf ve bir adet askı bölümünden oluşuyor. Kavak ağacı kullanılarak üretilen ürünün raf bölümlerini ayakkabı ve çanta gibi aksesuarları koymak için değerlendirebilirsiniz. Kurulum kolaylığı sayesinde dilediğiniz yere rahatlıkla götürebileceğiniz ürünü ister portmanto ister açık gardırop sistemi olarak kullanabilirsiniz.

7. Tefal Access Steam Buharlı Ütü ile ütü yapmak daha eğlenceli

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Teknoloji ve küçük ev aletlerinin bu denli geliştiği çağda klasik ütüleri kullanmaya devam etmek can sıkıcı bir hâl alabilir. Tefal Access Steam Buharlı Ütü, kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Ürünle ütü masası kullanmadan, kıyafetinizi sadece asarak, kısa sürede pürüzsüz bir hâle getirmeniz çok kolay. 45 saniyelik ısınma süresiyle işinizi ışık hızında bitirmenizi sağlayan tüt, 1500 watt güç desteğiyle muhteşem bir performans sunuyor. 200 ml'lik sıvı haznesi bulunan ütü, üzerinde yer alan ışık göstergesiyle sizi bilgilendiriyor. Kalın kumaşlar için tasarlanmış fırça başlığıyla en zor kırışıklıkların bile üstesinden gelen ütüye âşık olacaksınız!

8. Oliva Nero Pencere Temizleyici ile kirli pencere derdine son

Temizlik yapmak yorucu bir aktivite. Özellikle yüksek katlarda oturanlar için aynı zamanda tehlikeli de bir süreç. Oliva Nero Pencere Temizleyici, yoğun vakit alan pencere silme seanslarını kısaltarak hayatınızı kolaylaştırıyor. U şeklindeki borusu sayesinde en tehlikeli bölgeleri bile kolaylıkla temizliyor. Oynar başlığıyla cam yüzeylerin en köşe noktalarını dahi kavrayan pencere temizleyicinin sünger aparatı, kirli alanları anında tertemiz yapıyor. Sünger aparatın üst bölümünde yer alan lastik silecek ise su ve köpük kalıntılarını toplayarak temizlik işlemini tamamlıyor. Siz de cam silme işini kolaylaştırmak isterseniz ürüne mutlaka şans verin.