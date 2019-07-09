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Gördükleri an korkuyla kaçtılar! Tam 6 ay boyunca oradaymış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 01:55 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp Belediyesine ait eski bir otelin çatı katında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Gördükleri an korkuyla kaçtılar! Tam 6 ay boyunca oradaymış!

İddiaya göre, Ürgüp Belediyesine ait eski bir otele iki genç girdi. Otelin çatı katına çıkan gençler burada cesetle karşılaştı. Olay yerinden korkuyla kaçan gençler eski otelin çatı katında bir ceset gördüklerini polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte Ürgüp Belediye Başkan vekili Birol Çetin ve beraberindekiler otelin çatı katına çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında bulunan cesedin yaklaşık 6 ay öncesine ait ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında bulunan erkek ceset Ürgüp Belediyesi cenaze aracına bindirilerek otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Ürgüp ceset

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