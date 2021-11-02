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Gördükleri manzara karşısında kahroldular!

02.11.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun kayganlaşması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen traktörün altında kaldı. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini eve gelmeyince meraklanarak aramaya çıkan ailesi buldu.

Gördükleri manzara karşısında kahroldular!

Edinilen bilgilere göre, kaza, Torbalı ilçesi Bülbüldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuk-Belevi’de yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Kalkın, Bülbüldere yakınlarındaki bir çiftliğe çalışmak için traktörüyle gitti. Yola çıkan Kalkın, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaşanan kazada traktör devrilirken, talihsiz sürücü aracın altında kaldı.

EVE GELMEYİNCE ARAMAYA ÇIKTILAR

Saat 17.30 gibi evde olması gereken Hüseyin Kalkın eve gelmediği için, ailesi yol güzergahında hemen aramaya çıktı. Aile, Küçük Menderes Nehri kenarında devrilen traktörü fark etti. Yakınları tarafından bulunan Hüseyin Kalkın, güçlükle traktörün altından çıkarıldı. Yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Kalkın’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

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