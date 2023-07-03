Gördüklerinde gözlerine inanamadılar! Tam 1.5 metre...

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir eve 1.5 metre uzunluğunda timsah girdi. 23 Haziran'da gece saatlerinde gerçekleşen olayda evde oturan çiftin köpeğinin havlamasıyla fark edilen timsah büyük paniğe sebep oldu.

Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi görevlisi ile polisler, timsahı yakalamak için eve geldi. Görevli tarafından ekipmanla yakalanan timsah, ağzı bantlanarak etkisiz hale getirildi.

"GÖRÜNCE BİR ANDA SIÇRADIM..."

Schultz yaptığı açıklamada uyandıktan sonra silahını alıp koridora geçtiğini ifade ederek, “Karanlıktı. Halının kenarında bir şey gördüğüm için durdum. Yeni uyandığım için çok iyi odaklanamamıştım. Şeklin ne olduğunu anlayınca geri sıçradım. Jan'a koridorda bir timsah olduğunu söyledim. Ancak saçmaladığımı düşündü. Bu yüzden ona fotoğraf çekip attım. Sonra şerifin ofisini aradı” dedi.

Köpek kapısından eve giren timsahın bunaltıcı sıcaklardan kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor. (İHA)

