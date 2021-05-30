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Gördüklerine daha fazla dayanamayan Irmak Ünal isyan etti

30.05.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu Bodrum’da açan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yere maske ve çöp atanlara isyan etti.

Gördüklerine daha fazla dayanamayan Irmak Ünal isyan etti

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda ünlü yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a gitti. Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'un yolunu tutanlardan biri de ünlü oyuncu Irmak Ünal oldu.

IRMAK ÜNAL FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, dünyaca ünlü tatil cennetinde karşılaştığı manzara sonrasında telefonuna sarıldı. Yerlere atılmış çöpleri ve maskeleri görüntüleyen Irmak Ünal etrafı kirleten umursamaz insanları uyardı.

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"GERÇEKTEN ÇOK YAZIK"

Irmak Ünal, "Canıma tak etti. Her yer pis maske dolu. Yerlere fırlatılmış ayıp. Burası turizm cennetimiz Bodrum gerçekten çok yazık" diyerek bütün tatilcileri daha duyarlı olmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Irmak Ünal Instagram
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