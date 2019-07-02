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"Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 20:16 | Son Güncelleme

"Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesine özgü, krema kıvamıyla öne çıkan "Görele Dondurması" coğrafi işaret alarak tescillendi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Görele Belediyesince, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında, "Görele Dondurması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu ve dondurmanın tescil edildiğini belirtti.

Tescilin 1 Temmuz 2019'da "Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni"nde yayımlandığını bildiren Angın, "Görele Dondurması inek sütü, salep, beyaz şeker, su ve meyan kökü özütünden imal edilen, yöreye özgü bir üründür ve yaklaşık 200 yıllık geçmişi bulunuyor. Bayram ve düğünlerde ikram edilen dondurma, geleneksel özelliğini devam ettirerek zamanla ticarete konu olmuştur." ifadesini kullandı.

Yöreye özgü bu dondurmanın, çeşitli dondurma tiplerine göre oldukça yumuşak krema kıvamında olduğunu vurgulayan Angın, "Asırlık Görele Dondurması'nın coğrafi işaret almasıyla bu dondurmanın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanması ve markalaştırılması hedeflenmektedir." görüşüne yer verdi.

Muhammet Angın, yine yöreye özgü Giresun simidi, Alucra oğlak kebabı, Giresun tel kadayıfı ve Şebinkarahisar karadutu ile ilgili coğrafi işaret çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

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